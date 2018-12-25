Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чеченских геев убили выстрелом в голову
Лучшие автомобили 2018 года (фото)
Влад Топалов впервые показал сына в новом клипе
МИД ответил на просьбу сына Каддафи, адресованную Путину
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Победа или смертьВосемь сражений, в которых судьба России висела на волоске
Брошенный стакан и оскорбления: подробности скандала у Соловьева
Трамп прервал выступление Порошенко - СМИ
Анна Большова: как актриса вышла замуж за своего брата
Знаменитая в РФ актриса скончалась в 31 год
СМИ: «Барселона» хочет включить Коутинью в сделку по Мбаппе
«Божественная Медведева исчезла»: что будет с чемпионкой
Выглядит пугающе натурально: фото людей, которых не существовало
Длина сна, при которой риск инфаркта выше на 41%
Самые надежные авто: опубликована немецкая версия рейтинга
Как выглядит «Смарт» с мотором в 2000 л.с. (видео)
Лукашенко объяснил свой отказ считать РФ братским государством
Арестован автор плана по надстройке хрущевок
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
12Католики по всему миру встретили Рождество
12:04 (мск), источник: Известия

Параллельный «Мир»: клиентов оценят по платежам за услуги ЖКХ

Выносить решение о выдаче займа будут на основании финансовой дисциплины граждан.

Источник: РИА "Новости"

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карты «Мир») запускает собственную систему оценки состоятельности клиентов, рассказали «Известиям» в организации. Банки при принятии решения о выдаче займа смогут анализировать не только кредитную историю граждан, но и другую информацию об их платежеспособности. Например, насколько дисциплинированно они платят за услуги ЖКХ или сотовую связь. К базе будут иметь доступ 323 банка. Ранее подобный пилотный проект реализовала Visa совместно с 13 кредитными организациями. Участники рынка приветствуют российскую новацию, однако отмечают, что банкам теперь придется запрашивать у клиентов дополнительные разрешения на обработку персональных данных.

Гороскопы не в счет

Сервис скоринга (оценки банком благонадежности и кредитоспособности клиента) уже запущен и работает в качестве «пилота», рассказали «Известиям» в пресс-службе НСПК.

Он в режиме онлайн дает кредитным организациям, которые подключены к НСПК (323 банка из примерно 490 действующих в России), возможность быстро принимать решения о выдаче кредитов своим клиентам за счет предоставления дополнительной информации об их платежеспособности.

Например, о том, насколько своевременно и регулярно граждане оплачивают жилищно-коммунальные услуги, штрафы за нарушение ПДД, сотовую связь и так далее.

Читайте также
«Мир» аксессуаров: нацкарту заменят браслеты и брелоки

Более года назад подобный пилотный проект реализовала система Visa. В нем также участвовало бюро кредитных историй «Эквифакс» и 13 банков. Как рассказали «Известиям» в международной платежной системе, результаты пилота по разработке модели формирования прогноза вероятности дефолта на основе транзакционной активности по картам физлиц оказались успешными.

— В перспективе внедрение данного скоринга позволит банкам повысить эффективность решений по кредитным продуктам, — добавили в Visa. — На сегодняшний день готова инфраструктура нового сервиса и ведется его опытно-промышленная эксплуатация.

Сейчас большинство кредитных организаций не получают полную информацию о заемщиках из одного консолидированного источника. Они вынуждены доставать ее самостоятельно из открытых баз данных различных ведомств. Также кто-то в качестве альтернативных источников пытается анализировать профиль потенциального заемщика в соцсетях. Некоторые банки при принятии кредитного решения учитывают социальный статус человека (считается, например, что пенсионеры очень аккуратно выплачивают кредиты), место его работы (представителей некоторых отраслей, например строительной, кредитуют не особенно охотно) и даже знак Зодиака.

По мнению председателя ассоциации «Электронные деньги» Виктора Достова, такой вид скоринга учитывает личность человека. Но сказать о нем намного больше может именно анализ его платежного поведения — как и на что он тратит свои деньги. Такими данными, по словам эксперта, как раз располагают платежные системы и процессинговые компании.

Человек, который, например, регулярно оплачивает занятия ребенка в спортшколе, а не тратит деньги на онлайн-казино, будет вызывать у банка больше доверия как заемщик.
Читайте также
Российские банки стали чаще выдавать кредиты пенсионерам

По результатам «пилота» весной будущего года будет приниматься решение о запуске сервиса в промышленную эксплуатацию. Стратегическим партнером этого проекта является Объединенное кредитное бюро (ОКБ), рассказали в нем «Известиям». ОКБ входит в тройку крупнейших кредитных бюро в России, на 50% принадлежит Сбербанку. Сегодня в его базе данных хранится 357 млн кредитных историй более чем по 90 млн граждан. В бюро подчеркнули: тем, у кого плохое платежное поведение, могут отказать в кредите.

Наличие не только кредитной истории, но и других источников информации о клиенте помогает банку составить его полный портрет, правильно оценить риски, снизить уровень неплатежей и мошенничества, считает директор по развитию продуктов ОКБ Борис Васильев. По его словам, возможность проанализировать альтернативные данные финансовой дисциплины увеличивает шансы на выдачу займа гражданину без кредитной истории на 10%. Сейчас банки неохотно оформляют ссуды гражданам, которые никогда их не брали раньше.

Вместо тысячи справок

Участники рынка, опрошенные «Известиями», отнеслись к идее проекта положительно. По мнению директора по управлению рисками Альфа-банка Андрея Гулецкого, для платежных систем внедрять скоринговый сервис — достаточно логичный шаг, поскольку они обладают колоссальными данными о финансовых потоках клиентов, знают суммы трат и их характер. А это является важным критерием для оценки финансового положения и социального статуса заемщика.

Для банков, в свою очередь, это еще один надежный источник информации о гражданах, который позволит повысить точность принимаемых решений о выдаче кредита.
Читайте также
ВКонтакте как простой инструмент для продвижения небольшого бизнеса

Данные об уровне и стабильности доходов клиента на основе его платежной истории обычно более оперативные и точные, чем сведения из ПФР, ФНС и бумажных справок, добавила первый зампред правления Локо-банка Ирина Григорьева. По ее словам, многие крупные банки в своих скоринговых моделях давно используют информацию об операциях по собственным картам при оценке кредитоспособности внутренних клиентов.

Управляющая Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка Елена Веревочкина напомнила, что банки «бьются» не только за качество кредитного портфеля, но и за минимизацию своих операционных расходов, и в этом смысле продвинутые скоринговые модели могут помочь решить эту задачу.

Вероятнее всего, банкам придется при использовании этого сервиса запрашивать у клиентов дополнительное согласие на обработку и передачу персональных данных, констатировал директор по управлению рисками Почта Банка Святослав Емельянов.

Общее количество выпущенных карт «Мир» уже превышает 50 млн, их доля в России составляет почти 20%, рассказал недавно журналистам глава НСПК Владимир Комлев. По его словам, за три квартала этого года число операций по картам «Мир» выросло в 147 раз и превысило 1 млрд, на снятие наличных пришлось только 4,6%.

Татьяна Терновская

 Прибавят газу: в России на некоторых дорогах повысят лимит скорости
Под елочкой пахал: давно ли на трудовом посту Дед Мороз
Минфин объяснил перенос обсуждения реформы накопительной пенсии
На Сицилии началось извержение Этны (видео)
На месте обрушения сопки в Хабаровском крае выявили аномалию
ВС РФ рассказал, когда можно покупать «шпионскую» технику
Юрист рассказал, за что можно посадить героев «Один дома-2»
Фанаты ЦСКА подверглись обыскам и задержаниям
Телецентр «Останкино» требует 164 млн рублей с «Первого канала»
Спорт
СМИ: «Барселона» хочет включить Коутинью в сделку по Мбаппе Мбаппе в 12-ти матчах чемпионата Франции забил 13 мячей и сделал 8 передач. Коутинью в 15-ти играх чемпионата Испании забил 4 гола
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Российский внедорожник Komendant: его покажут через 2-3 месяца Массовый выпуск машин Aurus планируют запустить на площадке «Соллерс», что расположена на территории особой экономической зоны Алабуга
Кино
61-летняя звезда «Рабыни Изауры» впервые побывала в Москве Луселия Сантуш оценила праздничное убранство российской столицы
Недвижимость
Названы любимые районы богатых москвичей
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Хрущевки, дворцы и самолеты в снегу — жизнь за МКАД может быть красивой
Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков
Дети
В сеть попали редкие фото младшего сына Майкла Джексона Поклонники смогли увидеть, как сейчас выглядит 16-летний наследник певца
Леди
Тест-драйв: как выглядит макияж с базой и без нее (фото) Визажисты всегда советуют использовать основу под макияж, но многие девушки игнорируют подобное правило, считая его лишним и занимающим много времени
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь