Параллельный «Мир»: клиентов оценят по платежам за услуги ЖКХ
Выносить решение о выдаче займа будут на основании финансовой дисциплины граждан.
Выносить решение о выдаче займа будут на основании финансовой дисциплины граждан.
Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карты «Мир») запускает собственную систему оценки состоятельности клиентов, рассказали «Известиям» в организации. Банки при принятии решения о выдаче займа смогут анализировать не только кредитную историю граждан, но и другую информацию об их платежеспособности. Например, насколько дисциплинированно они платят за услуги ЖКХ или сотовую связь. К базе будут иметь доступ 323 банка. Ранее подобный пилотный проект реализовала Visa совместно с 13 кредитными организациями. Участники рынка приветствуют российскую новацию, однако отмечают, что банкам теперь придется запрашивать у клиентов дополнительные разрешения на обработку персональных данных.
Сервис скоринга (оценки банком благонадежности и кредитоспособности клиента) уже запущен и работает в качестве «пилота», рассказали «Известиям» в
Например, о том, насколько своевременно и регулярно граждане оплачивают
Более года назад подобный пилотный проект реализовала система Visa. В нем также участвовало бюро кредитных историй «Эквифакс» и 13 банков. Как рассказали «Известиям» в международной платежной системе, результаты пилота по разработке модели формирования прогноза вероятности дефолта на основе транзакционной активности по картам физлиц оказались успешными.
— В перспективе внедрение данного скоринга позволит банкам повысить эффективность решений по кредитным продуктам, — добавили в Visa. — На сегодняшний день готова инфраструктура нового сервиса и ведется его
Сейчас большинство кредитных организаций не получают полную информацию о заемщиках из одного консолидированного источника. Они вынуждены доставать ее самостоятельно из открытых баз данных различных ведомств. Также
По мнению председателя ассоциации «Электронные деньги» Виктора Достова, такой вид скоринга учитывает личность человека. Но сказать о нем намного больше может именно анализ его платежного поведения — как и на что он тратит свои деньги. Такими данными, по словам эксперта, как раз располагают платежные системы и процессинговые компании.
По результатам «пилота» весной будущего года будет приниматься решение о запуске сервиса в промышленную эксплуатацию. Стратегическим партнером этого проекта является Объединенное кредитное бюро (ОКБ), рассказали в нем «Известиям». ОКБ входит в тройку крупнейших кредитных бюро в России, на 50% принадлежит Сбербанку. Сегодня в его базе данных хранится 357 млн кредитных историй более чем по 90 млн граждан. В бюро подчеркнули: тем, у кого плохое платежное поведение, могут отказать в кредите.
Наличие не только кредитной истории, но и других источников информации о клиенте помогает банку составить его полный портрет, правильно оценить риски, снизить уровень неплатежей и мошенничества, считает директор по развитию продуктов ОКБ Борис Васильев. По его словам, возможность проанализировать альтернативные данные финансовой дисциплины увеличивает шансы на выдачу займа гражданину без кредитной истории на 10%. Сейчас банки неохотно оформляют ссуды гражданам, которые никогда их не брали раньше.
Участники рынка, опрошенные «Известиями», отнеслись к идее проекта положительно. По мнению директора по управлению рисками
Данные об уровне и стабильности доходов клиента на основе его платежной истории обычно более оперативные и точные, чем сведения из ПФР, ФНС и бумажных справок, добавила первый зампред правления
Управляющая
Вероятнее всего, банкам придется при использовании этого сервиса запрашивать у клиентов дополнительное согласие на обработку и передачу персональных данных, констатировал директор по управлению рисками Почта Банка Святослав Емельянов.
Общее количество выпущенных карт «Мир» уже превышает 50 млн, их доля в России составляет почти 20%, рассказал недавно журналистам глава НСПК Владимир Комлев. По его словам, за три квартала этого года число операций по картам «Мир» выросло в 147 раз и превысило 1 млрд, на снятие наличных пришлось только 4,6%.
Татьяна Терновская