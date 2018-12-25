Параллельный «Мир»: клиентов оценят по платежам за услуги ЖКХ

Источник: РИА "Новости"

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карты «Мир») запускает собственную систему оценки состоятельности клиентов, рассказали «Известиям» в организации. Банки при принятии решения о выдаче займа смогут анализировать не только кредитную историю граждан, но и другую информацию об их платежеспособности. Например, насколько дисциплинированно они платят за услуги ЖКХ или сотовую связь. К базе будут иметь доступ 323 банка. Ранее подобный пилотный проект реализовала Visa совместно с 13 кредитными организациями. Участники рынка приветствуют российскую новацию, однако отмечают, что банкам теперь придется запрашивать у клиентов дополнительные разрешения на обработку персональных данных.

Гороскопы не в счет

Сервис скоринга (оценки банком благонадежности и кредитоспособности клиента) уже запущен и работает в качестве «пилота», рассказали «Известиям» в пресс-службе НСПК.

Он в режиме онлайн дает кредитным организациям, которые подключены к НСПК (323 банка из примерно 490 действующих в России), возможность быстро принимать решения о выдаче кредитов своим клиентам за счет предоставления дополнительной информации об их платежеспособности.

Например, о том, насколько своевременно и регулярно граждане оплачивают жилищно-коммунальные услуги, штрафы за нарушение ПДД, сотовую связь и так далее.

Более года назад подобный пилотный проект реализовала система Visa. В нем также участвовало бюро кредитных историй «Эквифакс» и 13 банков. Как рассказали «Известиям» в международной платежной системе, результаты пилота по разработке модели формирования прогноза вероятности дефолта на основе транзакционной активности по картам физлиц оказались успешными.

— В перспективе внедрение данного скоринга позволит банкам повысить эффективность решений по кредитным продуктам, — добавили в Visa. — На сегодняшний день готова инфраструктура нового сервиса и ведется его опытно-промышленная эксплуатация.

Сейчас большинство кредитных организаций не получают полную информацию о заемщиках из одного консолидированного источника. Они вынуждены доставать ее самостоятельно из открытых баз данных различных ведомств. Также кто-то в качестве альтернативных источников пытается анализировать профиль потенциального заемщика в соцсетях. Некоторые банки при принятии кредитного решения учитывают социальный статус человека (считается, например, что пенсионеры очень аккуратно выплачивают кредиты), место его работы (представителей некоторых отраслей, например строительной, кредитуют не особенно охотно) и даже знак Зодиака.

По мнению председателя ассоциации «Электронные деньги» Виктора Достова, такой вид скоринга учитывает личность человека. Но сказать о нем намного больше может именно анализ его платежного поведения — как и на что он тратит свои деньги. Такими данными, по словам эксперта, как раз располагают платежные системы и процессинговые компании.

Человек, который, например, регулярно оплачивает занятия ребенка в спортшколе, а не тратит деньги на онлайн-казино, будет вызывать у банка больше доверия как заемщик.

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По результатам «пилота» весной будущего года будет приниматься решение о запуске сервиса в промышленную эксплуатацию. Стратегическим партнером этого проекта является Объединенное кредитное бюро (ОКБ), рассказали в нем «Известиям». ОКБ входит в тройку крупнейших кредитных бюро в России, на 50% принадлежит Сбербанку. Сегодня в его базе данных хранится 357 млн кредитных историй более чем по 90 млн граждан. В бюро подчеркнули: тем, у кого плохое платежное поведение, могут отказать в кредите.

Наличие не только кредитной истории, но и других источников информации о клиенте помогает банку составить его полный портрет, правильно оценить риски, снизить уровень неплатежей и мошенничества, считает директор по развитию продуктов ОКБ Борис Васильев. По его словам, возможность проанализировать альтернативные данные финансовой дисциплины увеличивает шансы на выдачу займа гражданину без кредитной истории на 10%. Сейчас банки неохотно оформляют ссуды гражданам, которые никогда их не брали раньше.

Вместо тысячи справок

Участники рынка, опрошенные «Известиями», отнеслись к идее проекта положительно. По мнению директора по управлению рисками Альфа-банка Андрея Гулецкого, для платежных систем внедрять скоринговый сервис — достаточно логичный шаг, поскольку они обладают колоссальными данными о финансовых потоках клиентов, знают суммы трат и их характер. А это является важным критерием для оценки финансового положения и социального статуса заемщика.

Для банков, в свою очередь, это еще один надежный источник информации о гражданах, который позволит повысить точность принимаемых решений о выдаче кредита.

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Данные об уровне и стабильности доходов клиента на основе его платежной истории обычно более оперативные и точные, чем сведения из ПФР, ФНС и бумажных справок, добавила первый зампред правления Локо-банка Ирина Григорьева. По ее словам, многие крупные банки в своих скоринговых моделях давно используют информацию об операциях по собственным картам при оценке кредитоспособности внутренних клиентов.

Управляющая Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка Елена Веревочкина напомнила, что банки «бьются» не только за качество кредитного портфеля, но и за минимизацию своих операционных расходов, и в этом смысле продвинутые скоринговые модели могут помочь решить эту задачу.

Вероятнее всего, банкам придется при использовании этого сервиса запрашивать у клиентов дополнительное согласие на обработку и передачу персональных данных, констатировал директор по управлению рисками Почта Банка Святослав Емельянов.

Общее количество выпущенных карт «Мир» уже превышает 50 млн, их доля в России составляет почти 20%, рассказал недавно журналистам глава НСПК Владимир Комлев. По его словам, за три квартала этого года число операций по картам «Мир» выросло в 147 раз и превысило 1 млрд, на снятие наличных пришлось только 4,6%.