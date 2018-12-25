С суверенностью в завтрашнем дне

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Законопроект о «суверенном интернете» при реализации создаст риски нарушения работы рунета и чрезмерно расширит полномочия Роскомнадзора по прямому управлению отраслью связи, считают в Экспертном совете при правительстве РФ. Для компенсации проблем операторам связи может понадобиться до 134 млрд руб. в год, утверждают эксперты. Авторы проекта настаивают, что закон необходим, как раз чтобы обеспечить стабильную работу интернета, а затраты уже заложены в нацпроект «Цифровая экономика».

Реализация поправок к законам «О связи» и «Об информации», известных как законопроект о «суверенном интернете», приведет к существенным тратам бюджетных средств, хотя в документе утверждается, что они не потребуются, говорится в отзыве (есть у «Ъ») рабочей группы «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве РФ.



По оценке экспертов, только единовременные затраты могут достичь 25 млрд руб. на исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание и ведение реестра точек обмена трафика, расширение штата подведомственных Роскомнадзору структур и проведение учений. Кроме того, потребуются компенсации операторам связи в случае нарушений работы сети, риск которых оценивается участниками отрасли как высокий, считают эксперты. Их следует предусмотреть в федеральном бюджете на уровне до 10% от объема рынка, то есть 134 млрд руб. в год, говорится в отзыве.



Проект об автономной работе рунета внесли в Госдуму 14 декабря глава комитета Совета федерации по госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой. Они объяснили свою инициативу потенциальной угрозой со стороны США, ранее принявших национальную стратегию кибербезопасности. Вице-премьер Максим Акимов заявлял, что значительная часть затрат на реализацию закона будет выделена из бюджета по федеральному проекту в сфере информационной безопасности.

Вот такой абсолютно расхристанной квазисвободы в интернете уже нигде нет. Владимир Путин президент РФ, в апреле 2017 года (цитата «РИА Новости»)

Но эксперты при правительстве считают, что целеполагание законопроекта не выглядит прозрачным: «Непонятно, в чем конкретно состоят угрозы. Ни законопроект, ни пояснительная записка не описывают ни сами угрозы, ни недостатки текущего законодательства». При этом проект существенно расширяет полномочия Роскомнадзора, что частично противоречит действующему законодательству, говорится в отзыве. Так, «полномочия по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования» интернета уже закреплены за ФСБ. Также Роскомнадзор сейчас не наделен правом издавать акты, содержащие требования к сетям связи.

Эксперты также отмечают технически невыполнимые требования: документ «по сути, предлагает операторам связи и другим лицам передать в Роскомнадзор полную схему своей сети и маршрутизации трафика в ней, что технически невозможно, поскольку сеть — живая многоуровневая система, постоянно расширяемая и обновляемая».



Кроме того, в проекте речь идет о передаче в отдельных случаях управления маршрутизаторами от операторов связи к регулятору. Это приведет к неустойчивости работы сетей, так как у Роскомнадзора нет необходимого оборудования, программного обеспечения и профессиональных кадров для такого управления, говорится в отзыве.

Эксперты предлагают доработать проект: уточнить его цель, конкретизировать угрозы, которым предполагается противодействовать, и получить заключение правительства о бюджетных тратах.

Также рабочая группа предостерегает от сосредоточения у Роскомнадзора функций по правовому регулированию, надзору и прямому управлению отраслью связи, которое «несет неприемлемые коррупционные риски».



«Предлагаемые меры избыточны, технически труднореализуемы и несут серьезные риски нарушения пропуска интернет-трафика на территории России. Задачи, декларированные в документе, решаются нынешними возможностями операторов», — согласен источник «Ъ» на рынке связи. Он подчеркивает, что сотовые операторы и без того нагружены обязательствами и регуляторным давлением, включая «закон Яровой» и отмену роуминга, а также до сих пор лишены понимания логики развития стандарта связи 5G. «Мы изучаем законопроект. Важно понимать, какие именно технические требования и нормы будут в подзаконных актах. Без них оценить затраты сложно», — сообщили в «Вымпелкоме». В МТС и Tele2 отказались от комментариев, в «МегаФоне» не ответили на запрос.