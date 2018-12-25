С суверенностью в завтрашнем дне
Эксперты при правительстве оценили затраты на автономный рунет.
Эксперты при правительстве оценили затраты на автономный рунет.
Законопроект о «суверенном интернете» при реализации создаст риски нарушения работы рунета и чрезмерно расширит полномочия Роскомнадзора по прямому управлению отраслью связи, считают в Экспертном совете при правительстве РФ. Для компенсации проблем операторам связи может понадобиться до 134 млрд руб. в год, утверждают эксперты. Авторы проекта настаивают, что закон необходим, как раз чтобы обеспечить стабильную работу интернета, а затраты уже заложены в нацпроект «Цифровая экономика».
Реализация поправок к законам «О связи» и «Об информации», известных как законопроект о «суверенном интернете», приведет к существенным тратам бюджетных средств, хотя в документе утверждается, что они не потребуются, говорится в отзыве (есть у «Ъ») рабочей группы «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве РФ.
По оценке экспертов, только единовременные затраты могут достичь 25 млрд руб. на исследовательские и
Проект об автономной работе рунета внесли в Госдуму 14 декабря глава комитета Совета федерации по госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой. Они объяснили свою инициативу потенциальной угрозой со стороны США, ранее принявших национальную стратегию кибербезопасности.
Вот такой абсолютно расхристанной квазисвободы в интернете уже нигде нет.
Но эксперты при правительстве считают, что целеполагание законопроекта не выглядит прозрачным: «Непонятно, в чем конкретно состоят угрозы. Ни законопроект, ни пояснительная записка не описывают ни сами угрозы, ни недостатки текущего законодательства». При этом проект существенно расширяет полномочия Роскомнадзора, что частично противоречит действующему законодательству, говорится в отзыве. Так, «полномочия по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования» интернета уже закреплены за ФСБ. Также Роскомнадзор сейчас не наделен правом издавать акты, содержащие требования к сетям связи.
Эксперты также отмечают технически невыполнимые требования: документ «по сути, предлагает операторам связи и другим лицам передать в Роскомнадзор полную схему своей сети и маршрутизации трафика в ней, что технически невозможно, поскольку сеть — живая многоуровневая система, постоянно расширяемая и обновляемая».
Кроме того, в проекте речь идет о передаче в отдельных случаях управления маршрутизаторами от операторов связи к регулятору. Это приведет к неустойчивости работы сетей, так как у Роскомнадзора нет необходимого оборудования, программного обеспечения и профессиональных кадров для такого управления, говорится в отзыве.
Также рабочая группа предостерегает от сосредоточения у Роскомнадзора функций по правовому регулированию, надзору и прямому управлению отраслью связи, которое «несет неприемлемые коррупционные риски».
«Предлагаемые меры избыточны, технически труднореализуемы и несут серьезные риски нарушения пропуска
Людмила Бокова называет вопросы понятными, отмечая, что к мнению Экспертного совета «всегда прислушивались». Однако она уверена, что «гораздо хуже будет ситуация, если мы не сделаем дублирующую инфраструктуру, что может повлечь нереализацию программы “Цифровая экономика”», которая требует «стабильного интернета для оказания сервисов». Сенатор подтверждает, что в рамках «Цифровой экономики» уже заложены средства на проект, также закон будет реализовываться «за счет бюджетных ассигнований, которые выделены на Роскомнадзор». Андрей Клишас отказался комментировать отзыв, поскольку еще не получил его.
Минкомсвязь не разрабатывала проект, но поддерживает идею в целом, сообщил «Ъ» замглавы министерства Олег Иванов. «Интернет стал слишком много значить для государства, чтобы оно могло себе позволить не обращать на него внимания. Сейчас очень многое зависит от интернета экономически, социально и политически, и нельзя пустить его развитие на самотек. В противном случае мы можем потерять суверенитет», — полагает чиновник.
Отзыв правительства на законопроект еще готовится, сообщила представитель Максима Акимова Алия Самигуллина. «Конкретные расчеты могут быть после появления характеристик оборудования, условий технической реализации. Поскольку вопрос сложный, сейчас говорить о
Дмитрий Шестоперов, Наталья Корченкова, Юлия Тишина