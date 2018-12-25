Деньгам граждан снизят рейтинг
Правительство планирует снизить требования к рейтингам банков, которые смогут открывать
Правительство планирует снизить требования к рейтингам банков, которые смогут открывать
Банки, которые будут допущены до работы с
Застройщики с 1 июля 2019 года должны будут перейти на финансирование строительства и продажу жилья через
Банков с уровнем рейтинга от А- и выше в двух рейтинговых агентствах сейчас 62. Однако из этого списка три четверти не готовы работать с застройщиками, отмечает член президиума «Опоры России» по строительству Дмитрий Котровский.
«По сути, только 11 банков с таким рейтингом осуществляют кредитование стройки, — уточняет господин Котровский.— Но,
Расширение числа банков для открытия
Однако такой подход сопряжен с определенными рисками. «Расширение списка банков, конечно, несет дополнительные риски, и необходимо грамотно взвесить, не перекрывают ли они преимущества, которые чиновники пытались создать для покупателей жилья, — отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.— Услуга станет доступнее для застройщиков с точки зрения территориального охвата, но одновременно упадет надежность системы».
«На горизонте одного года вероятность дефолта банка в рейтинговой категории А (включает уровни ruA-, ruA, ruA+) составляет 1%, а из категории BBB (уровни ruBBB-, ruBBB, ruBBB+) — 2,1%», — говорит начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. В среднем по банковской системе вероятность дефолта около 10%, добавляет он.
В ЦБ и АСВ не ответили на запрос «Ъ» относительно идеи расширения списка банков, допущенных к
«Исходно было понятно, что банки из первоначального списка не справятся с тем объемом финансирования, который необходим для реализации уже заявленных проектов, — пояснил “Ъ” президент ГК “Основа”,
«Есть небольшие региональные застройщики, в проектах которых крупные банки не заинтересованы, а региональный даст им право на существование, — добавляет управляющий директор розничного бизнеса
«Многие девелоперы привыкли работать со своими банками, и, поскольку последние зачастую не блещут высокими рейтингами и не являются достаточно надежными, эта уступка позволит им сохранить комфорт в виде дружественного финансового института», — считает Евгений Надоршин. Платить за лояльность в случае хоть и маловероятного дефолта банка, допущенного к
Виталий Солдатских, Ксения Дементьева, Светлана Самусева