«Первому» подали телесигнал

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Телецентр «Останкино» через суд потребовал взыскать с «Первого канала» и его основного поставщика контента «Красный квадрат» долги на 160 млн руб. и 63 млн руб. соответственно. Источники оценивают накопленную задолженность «Первого» и его подрядчиков перед телецентром в 1 млрд руб. Проблема в сокращении господдержки, считают партнеры телеканала: в этом году «Первый» получил вдвое меньше субсидий, а расходов нес больше.

ФГУП «Телевизионный технический центр “Останкино”» 24 декабря подало два иска к «Первому каналу» — на 89,46 млн руб. и 73,96 млн руб., рассказал «Ъ» источник на телерынке. Представитель телецентра Денис Назаров подтвердил факт подачи исков, не комментируя их сумму.

«Первый канал» — наш важнейший, если хотите, любимый клиент. Тем не менее задолженность канала и его субподрядчиков достигла критического значения, что ставит под угрозу работу телецентра, отвечающего за эфир и производство не только «Первого», но и более ста телекомпаний. Денис Назаров представитель телецентра

В картотеке суда в октябре—ноябре также зарегистрировано 11 исков от «Останкино» к главному подрядчику «Первого канала», группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга. Их общая сумма — 62,74 млн руб. ; в декабре суд удовлетворил крупнейший из исков на 39,9 млн руб. Представитель «Первого» не ответил на запрос, гендиректор «Красного квадрата» Илья Кривицкий отказался от комментариев.

Читайте также В России разгорелся ажиотаж вокруг телевизоров

Собеседник, знакомый с претензиями, пояснил «Ъ», что «Первый» должен за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. По его словам, два иска телецентр подал по долгу за июль, «чтобы обозначить ситуацию», а общая задолженность «Первого» и его подрядчиков перед «Останкино» превышает 1 млрд руб. Это подтверждает сотрудник одной из телестудий.

«Останкино» зарабатывает на сдаче в аренду мощностей для производства и трансляции программ. Центр технически обеспечивает эфиры значимых политических событий, в том числе прямой линии с президентом, его пресс-конференций и новогоднего обращения, а также другие крупные эфиры, например вручение «Оскара».

Помимо «Первого» у «Останкино» еще три крупных заказчика: НТВ, «Матч ТВ» и «Общественное телевидение России» (ОТР). К ним претензий нет, сообщил собеседник в телецентре.

«Останкино» оценивает свою долю на российском рынке услуг для телепроизводства в 54%. Чистая прибыль телецентра в 2017 году составила 329 млн руб. при выручке 5,89 млрд руб., план на 2018-й — 250 млн руб. и 5,95 млрд руб. соответственно. «Останкино» также является миноритарием «Первого канала» с долей 3%. Выручка «Первого» в 2017 году составила 31 млрд руб., чистый убыток — 1,56 млрд руб. Выручка «Красного квадрата» — 5,77 млрд руб., прибыль — 1,5 млрд руб.

Все о лотереях Психология удачи и невероятные выигрыши