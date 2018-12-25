«Первому» подали телесигнал
Канал накопил долг перед «Останкино».
Канал накопил долг перед «Останкино».
Телецентр «Останкино» через суд потребовал взыскать с «Первого канала» и его основного поставщика контента «Красный квадрат» долги на 160 млн руб. и 63 млн руб. соответственно. Источники оценивают накопленную задолженность «Первого» и его подрядчиков перед телецентром в 1 млрд руб. Проблема в сокращении господдержки, считают партнеры телеканала: в этом году «Первый» получил вдвое меньше субсидий, а расходов нес больше.
ФГУП «Телевизионный технический центр “Останкино”» 24 декабря подало два иска к «Первому каналу» — на 89,46 млн руб. и 73,96 млн руб., рассказал «Ъ» источник на телерынке. Представитель телецентра Денис Назаров подтвердил факт подачи исков, не комментируя их сумму.
«Первый канал» — наш важнейший, если хотите, любимый клиент. Тем не менее задолженность канала и его субподрядчиков достигла критического значения, что ставит под угрозу работу телецентра, отвечающего за эфир и производство не только «Первого», но и более ста телекомпаний.
В картотеке суда в октябре—ноябре также зарегистрировано 11 исков от «Останкино» к главному подрядчику «Первого канала», группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга. Их общая сумма — 62,74 млн руб. ; в декабре суд удовлетворил крупнейший из исков на 39,9 млн руб. Представитель «Первого» не ответил на запрос, гендиректор «Красного квадрата» Илья Кривицкий отказался от комментариев.
Собеседник, знакомый с претензиями, пояснил «Ъ», что «Первый» должен за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. По его словам, два иска телецентр подал по долгу за июль, «чтобы обозначить ситуацию», а общая задолженность «Первого» и его подрядчиков перед «Останкино» превышает 1 млрд руб. Это подтверждает сотрудник одной из телестудий.
«Останкино» зарабатывает на сдаче в аренду мощностей для производства и трансляции программ. Центр технически обеспечивает эфиры значимых политических событий, в том числе прямой линии с президентом, его
«Останкино» оценивает свою долю на российском рынке услуг для телепроизводства в 54%. Чистая прибыль телецентра в 2017 году составила 329 млн руб. при выручке 5,89 млрд руб., план на 2018-й — 250 млн руб. и 5,95 млрд руб. соответственно. «Останкино» также является миноритарием «Первого канала» с долей 3%. Выручка «Первого» в 2017 году составила 31 млрд руб., чистый убыток — 1,56 млрд руб. Выручка «Красного квадрата» — 5,77 млрд руб., прибыль — 1,5 млрд руб.
«Красный квадрат» арендует в телецентре помещения под офисы, студии для съемок и заказывает технические услуги, но «Первый» платит ему «все хуже» и долг перед телецентром, соответственно, растет, объясняет источник «Ъ» на телерынке. Студия пытается компенсировать разрывы за счет проектов для других каналов, которые производит в том же «Останкино». В прошлом году, когда «Первый» получил разовую субсидию на производство контента в 3 млрд руб. и рассчитался со студией, ситуацию удалось стабилизировать, но теперь долг растет опять. «В этом году государство дало “Первому” меньше субсидий, а затрат стало больше: показ Олимпиады, ЧМ-2018,
«Первый канал» испытывает трудности с 2014 года, рассказывали ранее «Ъ» его сотрудники и производители контента. Как сообщал «Ъ», аналитики PwC в докладе, подготовленном по заказу совета директоров канала, подсчитали, что для стабилизации финансового состояния ему требуется господдержка по 6,5 млрд руб. в 2018—2021 годах и по 5 млрд руб. в 2022—2025 годах. Согласно «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году «Первый» получил около 8 млрд руб. субсидий (из них 5 млрд руб. — на распространение сигнала), а в 2018-м — 3,5 млрд руб. Для сравнения: холдинг ВГТРК получает в 2018 году около 25 млрд руб., ОТР — 1,5 млрд руб. ОТР при этом не транслирует рекламу, а субсидии ВГТРК идут на поддержку социально значимых дотационных активов, говорил ранее «Ъ» источник в холдинге.
Анна Афанасьева