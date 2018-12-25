Новак считает, что рынок нефти стабилизируется к лету

«Мне кажется, что в течение первого полугодия в результате тех совместных действий, которые были закреплены соглашением в декабре в Вене между странами ОПЕК и не ОПЕК, ситуация будет более стабильная, более сбалансированная. Летом будет рост спроса традиционный, поэтому рынок, на мой взгляд, будет сбалансирован», — сказал он.
Ранее министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан сообщил, что сделка ОПЕК+, направленная на сокращение добычи в первой половине 2019 года, может быть продлена до конца года.
Министры ОПЕК+ на встрече 5—7 декабря в Вене обсудили возможность сокращения добычи в 2019 году, чтобы избежать переизбытка предложения нефти из-за роста добычи в США и смягчения санкций против Ирана.
Заседание ОПЕК завершилось договоренностью о сокращении добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки. Была подписана новая бессрочная хартия, которая закрепит сотрудничество с 1 января 2019 года.