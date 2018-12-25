Новак считает, что рынок нефти стабилизируется к лету

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«Мне кажется, что в течение первого полугодия в результате тех совместных действий, которые были закреплены соглашением в декабре в Вене между странами ОПЕК и не ОПЕК, ситуация будет более стабильная, более сбалансированная. Летом будет рост спроса традиционный, поэтому рынок, на мой взгляд, будет сбалансирован», — сказал он.

Ранее министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан сообщил, что сделка ОПЕК+, направленная на сокращение добычи в первой половине 2019 года, может быть продлена до конца года.

Министры ОПЕК+ на встрече 5—7 декабря в Вене обсудили возможность сокращения добычи в 2019 году, чтобы избежать переизбытка предложения нефти из-за роста добычи в США и смягчения санкций против Ирана.