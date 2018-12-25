Объем выдачи ипотеки в ноябре вырос почти на треть

Как полагают аналитики, сентябрьское решение Центробанка поднять ключевую ставку с 7,25 до 7,5% начало отражаться на ставках выдачи ипотеки только с декабря. Так как ранее одобренные кредиты выдаются по старым ставкам, а одобрительное решение банка действует три месяца, в ноябре россияне смогли успеть оформить кредит под меньший процент. декабрьское повышение ставки до 7,75% начнет влиять на рынок только в январе, уверены в «Дом. РФ».

По предварительной оценке, за одиннадцать месяцев 2018 года банки выдали ипотечных кредитов на общую сумму 2,67 трлн руб. Октябрь также стал рекордным по объему выдачи — плюс 40,7% к октябрю прошлого года. По данным Национального бюро кредитных историй, в третьем квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита в России составил 2,19 млн руб., увеличившись на 10,2% (или на 203,3 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.