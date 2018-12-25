АТОР спрогнозировала серьезное сокращение числа туроператоров в России в 2019 году

Источник: AP 2018

«В 2019 году будет заложена основа для структурных изменений. Количество основных игроков серьезно сократится, причем это будет касаться как туроператорского сегмента, так и турагентского. Тот процесс естественного отбора, который начался в 2014 году, придет в кульминационную стадию, после чего рынок станет другим. Это тектоническая тенденция», — сказала она.

«Банкротства и уход с рынка — не преступление. Это нормальное явление в любой предпринимательской сфере. Вопрос в том, как себя будут чувствовать при этом потребители, туристы этой компании. И с этой точки зрения у нас большие надежды на Минэкономразвития, которое плотно займется совершенствованием законодательства», — добавила Ломидзе.

Она напомнила, что за последние годы закрылась тысяча туроператоров, и в подавляющем большинстве случаев это никак не повлияло на потребителей.

. «Сейчас мы не видим предпосылок для скандалов, посмотрим, что будет в апреле», — подчеркнула исполнительный директор АТОР.