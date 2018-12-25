Орешкин не согласился с критикой Силуанова в адрес Росстата

Ранее первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал методы расчета Росстата «ужасными». По словам министра, ведомство до сих пор использует устаревшие технологии. Господин Силуанов предложил полностью реформировать Росстат — сменить его команду, обновить принципы и методы работы.
«Я не согласен с этим утверждением. Вся методология Росстата основана на международных принципах, у нас она соответствует тем руководствам, которые готовятся статкомитетом ООН. Поэтому сама методология она правильная, она универсальная, она международная, методологию менять не нужно», — уверен господин Орешкин (цитата по ТАСС).
Он добавил, что при Росстате планируется создать общественно-методологический совет, который мог бы обсудить сбор данных и источники, из которых берется информация. «Например, показатель по денежным доходам в следующем году точно можно было бы рассмотреть на общественно-методологическом совете, где эксперты статистики посмотрели бы детально, как считается в Росстате, представили бы предложения по либо изменению способов расчета этого показателя, либо наоборот подтвердили, что здесь все абсолютно правильно», — уточнил глава Минэкономики.
Накануне, 24 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев сменил главу Росстата: Александра Суринова отправили в отставку, на его место назначен Павел Малков. Он уже заявил, что намерен улучшать качество госстатистики, которую в последние годы его регулярно критиковали эксперты.