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15:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина

Несколько федеральных чиновников рассказали The Bell, что получили поздравления от главы «Роснефти» Игоря Сечина в виде корзинок с колбасой.

Источник: РИА "Новости"

В наборы вошли колбасы и паштеты «От Иваныча» (Иванович — отчество Сечина — прим. «Ленты.ру»), а также мандарины и вино. Помощник неназванного федерального министра сообщила, что подарками «вся приемная уставлена, и холодильник забит».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев.

Корзина с колбасой фигурировала в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который был осужден за вымогательство взятки у «Роснефти». Первоначально на основе записи разговора Улюкаева и Сечина делалось предположение, что «корзиночка» — это эвфемизм для слова «взятка», но затем выяснилось, что это традиционный подарок руководителя нефтяной компании бизнес-партнерам и друзьям. В расследовании она проходила как вещественное доказательство и была уничтожена.

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