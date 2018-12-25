Продукты питания в РФ в январе-ноябре дорожали в 3,3 раза быстрее, чем в ЕС
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Больше всего подорожало мясо, сахар и конфеты, а овощи и фрукты подешевели.
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Больше всего подорожало мясо, сахар и конфеты, а овощи и фрукты подешевели.
Рост цен на продукты питания в РФ за
При этом в ноябре цены на продукты в РФ подскочили на 1,2%, в ЕС снизились на 0,1%.
Рост цен на продовольствие в РФ в 2017 году составил 0,7%, в то время как в ЕС — 2,6%.
Согласно сообщению Росстата, в России за
Молочные изделия, сыры и яйца подорожали в РФ за 11 месяцев на 2,9% (в ЕС цены на них практически не изменились), хлебобулочные изделия и крупы — на 2,8% (в ЕС — на 1,4%), рыба и морепродукты — на 2,5% (в среднем по ЕС — на 1,9%), масла и жиры — на 2,1% (в странах ЕС — подешевели в среднем на 0,6%).
При этом цены на овощи и фрукты в РФ за
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