Новый год вгоняет россиян в долги

Источник: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Перед Новым годом россияне стали активнее брать микрозаймы. Рост микрокредитования зафиксирован почти во всех регионах страны. Чаще всего клиенты идут за деньгами на праздничный стол и подарки. Активнее всего они покупают технику: игровые приставки, смартфоны и ноутбуки.

Отдавать долги россияне будут после получения тринадцатой зарплаты или ежегодного бонуса, рассказала директор союза «Микрофинансирование и развитие» Елена Стратьева: «Рост спроса на заемные средства перед Новым годом традиционен.

В среднем по рынку можно говорить о росте показателей где-то на четверть.

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«Разумеется, основной целью займов является приобретение подарков и других атрибутов праздника. Что касается микрофинансовых организаций, то здесь речь идет о краткосрочных займах. Мы не говорим о том, что именно сейчас идет рост. Он начался с начала месяца, потому что многие люди получают зарплаты, премии в канун Нового года. Когда они берут заемные средства в начале или середине месяца, то знают, что смогут вовремя погасить кредит перед Новым годом. Очень важно отметить, что рост спроса не означает рост уровня одобрений. Как правило, у компаний он остается на том же уровне, иногда он даже снижается. Так, микрофинансовые организации в предоставлении займа более осмотрительны, потому что понимают, что иногда люди могут просто не соизмерять желаемое со своими возможностями.

По сравнению с прошлым годом количество кредитов, взятых для покупки новогодних подарков, выросло в два раза. Увеличивается и размер займов, сообщила генеральный директор компании SmartCredit Фарида Валуева:

Мы наблюдаем, что средняя сумма займа, которую запрашивают наши клиенты, из года в год растет. Так, если в 2016 году люди брали на подарки в среднем 7,2 тыс. руб., в 2017-м — 8,9 тыс. руб., то в 2018 году сумма уже составила 9,6 тыс. руб. То есть прирост за три года составляет 33,4%. Если говорить о спросе на такие займы на подарки в декабре, то динамика налицо: 2016-й — 64 займа, 2017-й — 816 займов, в 2018 году — 1800 займов.

По данным ритейлеров, продажи в кредит увеличивают обороты магазинов на 20−30%. Представители банков сейчас есть во всех популярных сетях: перед Новым годом у них традиционно прибавляется работы, отметил директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов: «Безусловно, продажи в кредит и даже в рассрочку очень популярны, особенно перед праздниками. Чаще всего люди приобретают в кредит дорогостоящие товары, а именно — флагманские смартфоны, крупную бытовую технику, телевизоры. Не могу сказать, насколько в целом растут продажи за счет кредитов, но, безусловно, это дает дополнительную возможность магазинам увеличить обороты, а покупателям, соответственно, совершить дорогостоящие покупки».

По данным компании Deloitte, в топ-5 самых желанных подарков в России входят деньги, путешествия, смартфоны, ноутбуки и парфюмерия.