Новый год вгоняет россиян в долги
На что клиенты МФО берут кредиты.
На что клиенты МФО берут кредиты.
Перед Новым годом россияне стали активнее брать микрозаймы. Рост микрокредитования зафиксирован почти во всех регионах страны. Чаще всего клиенты идут за деньгами на праздничный стол и подарки. Активнее всего они покупают технику: игровые приставки, смартфоны и ноутбуки.
Отдавать долги россияне будут после получения тринадцатой зарплаты или ежегодного бонуса, рассказала директор союза «Микрофинансирование и развитие» Елена Стратьева: «Рост спроса на заемные средства перед Новым годом традиционен.
«Разумеется, основной целью займов является приобретение подарков и других атрибутов праздника. Что касается микрофинансовых организаций, то здесь речь идет о краткосрочных займах. Мы не говорим о том, что именно сейчас идет рост. Он начался с начала месяца, потому что многие люди получают зарплаты, премии в канун Нового года. Когда они берут заемные средства в начале или середине месяца, то знают, что смогут вовремя погасить кредит перед Новым годом. Очень важно отметить, что рост спроса не означает рост уровня одобрений. Как правило, у компаний он остается на том же уровне, иногда он даже снижается. Так, микрофинансовые организации в предоставлении займа более осмотрительны, потому что понимают, что иногда люди могут просто не соизмерять желаемое со своими возможностями.
По сравнению с прошлым годом количество кредитов, взятых для покупки новогодних подарков, выросло в два раза. Увеличивается и размер займов, сообщила генеральный директор компании SmartCredit Фарида Валуева:
Мы наблюдаем, что средняя сумма займа, которую запрашивают наши клиенты, из года в год растет. Так, если в 2016 году люди брали на подарки в среднем 7,2 тыс. руб., в 2017-м — 8,9 тыс. руб., то в 2018 году сумма уже составила 9,6 тыс. руб. То есть прирост за три года составляет 33,4%. Если говорить о спросе на такие займы на подарки в декабре, то динамика налицо: 2016-й — 64 займа, 2017-й — 816 займов, в 2018 году — 1800 займов.
По данным ритейлеров, продажи в кредит увеличивают обороты магазинов на 20−30%. Представители банков сейчас есть во всех популярных сетях: перед Новым годом у них традиционно прибавляется работы, отметил директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов: «Безусловно, продажи в кредит и даже в рассрочку очень популярны, особенно перед праздниками. Чаще всего люди приобретают в кредит дорогостоящие товары, а именно — флагманские смартфоны, крупную бытовую технику, телевизоры. Не могу сказать, насколько в целом растут продажи за счет кредитов, но, безусловно, это дает дополнительную возможность магазинам увеличить обороты, а покупателям, соответственно, совершить дорогостоящие покупки».
По данным компании Deloitte, в топ-5 самых желанных подарков в России входят деньги, путешествия, смартфоны, ноутбуки и парфюмерия.
Анастасия Ройзман