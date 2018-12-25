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19:40 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Для газовых турбин нашли место на Дону

«Силовые машины» хотят заместить ГРЭС «Газпром энергохолдинга».

Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Как выяснил «Ъ», попавшие под санкции США «Силовые машины» Алексея Мордашова нашли новый способ избежать рисков низкого спроса на разрабатываемые компанией газовые турбины большой мощности. Компания предлагает построить новую газовую ТЭС 1,4 ГВт для замещения убыточной угольной Новочеркасской ГРЭС «Газпром энергохолдинга». Эксперты оценивают проект в 85 млрд руб., и пока непонятно, кто будет готов его реализовать.

«Силовые машины» Алексея Мордашова придумали схему, которая поможет компании гарантировать сбыт газовых турбин большой мощности (ГБТМ) без участия в программе модернизации старых ТЭС, сообщили источники «Ъ». Компания предложила регуляторам построить ТЭС мощностью 1,4 ГВт вблизи угольной Новочеркасской ГРЭС (НчГРЭС, 2,258 ГВт), принадлежащей «Газпром энергохолдингу» (ГЭХ) — по механизму конкурентного отбора мощности новой генерации (КОМ НГ).

КОМ НГ создавался специально под нерыночные проекты генерации в энергодефицитных точках. Основанием для отбора инвестора выступает зафиксированный схемой и программой развития ЕЭС России дефицит в локальной энергозоне в течение трех лет (обсуждается идея снизить срок до года). Сам механизм применялся всего дважды: для строительства Сакской ТЭЦ в Крыму («КрымТЭЦ» Петра Нидзельского) и ТЭС в Тамани (заказчик и строитель — «Технопромэкспорт» «Ростеха»). Но после массовых строек новой генерации в 2010-х годах в Единой энергосистеме РФ почти не осталось энергодефицитных точек.

Обсуждаемая в правительстве программа по модернизации старых ТЭС объемом до 1,4 трлн руб. исходно была увязана с «дорожной картой» по развитию в РФ производства ГБТМ — инвесторы должны были обеспечить заказом машиностроителей. Основным бенефициаром считаются как раз попавшие под санкции США «Силовые машины» (7 млрд руб. на проект ГБТМ выделит бюджет, еще 8 млрд руб. найдет компания). В приоритетном порядке по программе модернизации будут меняться паросиловые установки с паровыми турбинами, а крупные генкомпании говорили, что не ждут от машиностроителей РФ надежного оборудования.

Источники «Ъ» на энергорынке идею «Силмаша» объясняют тем, что новые ГБТМ нужно «обкатать без существенных негативных последствий для потребителей». Для этого ТЭС должна страховать традиционная станция, которая по мере совершенствования технологии турбин может быть выведена из эксплуатации.

«НчГРЭС выглядит самым очевидным вариантом», — полагает один из собеседников «Ъ». Но глава ГЭХа Денис Федоров является одним из главных оппонентов идеи навязывания российских ГБТМ генкомпаниям и надеется на локализацию иностранного оборудования американской GE и немецкой Siemens. Недавно он говорил, что ГЭХ вряд ли будет претендовать на закупку газовых турбин в первом отборе модернизации на 2022−2024 годы. Вместе с тем убыточная угольная НчГРЭС, проигрывающая на рынке газовой генерации, давно просит повысить ей тариф до экономически обоснованного. ГЭХ предлагал вывести станцию с 2019 года, но в «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) посчитали, что в этом случае возникнут негативные последствия для энергорежимов, поэтому вывод приостановлен до 2021 года. В СО считают, что после вывода НчГРЭС здесь возникнет территория технологически необходимой генерации.

Я не верю, что любая российская компания без иностранного партнера может произвести газовую турбину.
Денис Федоров
глава «Газпром энергохолдинга», 19 декабря

Кто мог бы построить новую газовую ТЭС, пока неясно. В Минпромторге «Ъ» сообщили, что заинтересованы в создании таких объектов, но выбирать площадку будет Минэнерго (там от комментариев отказались) на основе балансов энергорынка. Министр Александр Новак 25 декабря в интервью «Ъ» говорил, что у Минэнерго «есть понимание по газовым турбинам — 1,4 ГВт гарантированного заказа» и это предложение Минпромторга совместно с «Силовыми машинами». А говоря о КОМ НГ, он рассказал о некоей «отдельно рядом стоящей площадке на этой же инфраструктуре, новом строительстве» с газовой турбиной, что точно описывает ситуацию и с НчГРЭС.

В «Силовых машинах» отметили, что «заинтересованы в строительстве самостоятельно или с партнером ТЭС на 1,4 ГВт в рамках КОМ НГ, так как он гарантирует окупаемость экспериментальной станции». ТЭС нужна для доводки до промышленной эксплуатации турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170, говорят в компании, потребуются шесть блоков с вводом в 2022—2025 годах, но выбор места — за СО и Минэнерго. В ГЭХ от комментариев отказались. В «Ростехе» обсуждать идею отказались.

По оценке Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», стоимость ТЭС может достигать 75−85 млрд руб. Если не учитывать новый блок НчГРЭС на 330 МВт, а КОМ НГ провести для замещения 1,95 ГВт старых мощностей, то без учета возможных тарифных надбавок для станции проект приведет к росту тарифной нагрузки на 16%. Сейчас старые блоки получают одноставочный тариф около 1,66 тыс. руб. за 1 МВт•ч, а блоки по КОМ НГ с учетом роста загрузки потребуют 1,93 тыс. руб. за 1 МВт•ч. Но с учетом убыточности станций и предстоящего роста цены на мощность на горизонте до 2025 года, добавляет аналитик, этот спред фактически нивелируется, что может оправдать такое замещение.

Татьяна Дятел

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