Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда

Последнее повышение МРОТ случилось в мае. Тогда же власти уравняли его с прожиточным минимумом трудоспособного населения. Теперь МРОТ каждый год будет устанавливаться на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года. Если же последняя величина не выросла, а уменьшилась, то за основу будут брать прожиточный минимум на уровне 1 января предыдущего года. В свою очередь размер прожиточного минимума устанавливает Минтруд.