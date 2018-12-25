Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как уберечь питомца в период новогодних салютов
Двух юных скандинавских туристок казнили в Марокко
Лидия Федосеева-Шукшина отказалась от общения с дочерьми
Паулина Андреева призналась, что ее не узнают в метро
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
Кремль не согласен с резолюцией о милитаризации Крыма Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма
Отличный рождественский подарок Путину от США - эксперт
Кравчук рассказал, кто возглавит Украину в 2019-м
Кожевникова, Дюжев, Пелагея с мужем на премьере «Т-34»
Цитата из «Брата 2» привела Путина в замешательство
СМИ: смерть Дениса Тена не была случайностью
Жест любимой вывел жениха, и он убил ее на свадьбе
«Подкуп был впечатляющим»: Тимошенко о произошедшем на Украине
Медведев уволил высокопоставленного чиновника
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Странный след в небе оказался не тем, о чем думали
Сутенёр растрелял клиентов защищая проститутку в бане под Москвой
Актриса Галина Тихонова скончалась в 32 года
Фоторепортажи
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
10Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
22:03 (мск), источник: Ведомости

Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, минимальный размер оплаты труда будет повышен до 11 280 руб. в месяц. Таким образом, МРОТ увеличен на 117 руб. Закон вступает в силу 1 января 2019 г.

Последнее повышение МРОТ случилось в мае. Тогда же власти уравняли его с прожиточным минимумом трудоспособного населения. Теперь МРОТ каждый год будет устанавливаться на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года. Если же последняя величина не выросла, а уменьшилась, то за основу будут брать прожиточный минимум на уровне 1 января предыдущего года. В свою очередь размер прожиточного минимума устанавливает Минтруд.

 Против бывших руководителей «ФК Открытие» расследуется уголовное дело
Предправления «ФК Открытие»: «Не всё надо делать публичным»
Лукашенко не удалось добиться пересмотра цен на газ
В Минкульте прокомментировали обращение Запашного к Путину
Киселев объяснился за агрессию на телевидении
Путин подписал закон о любительской рыбалке
Британка едет на поезде по России и рассказывает об этом в Сети
За негативное отношение к Эстонии будут наказывать
Боец UFC пережил взрыв гранаты
Спорт
СМИ: Неймар надеется вернуться в «Барселону» и постоянно звонит Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барселону»
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Российский внедорожник Komendant: его покажут через 2-3 месяца Массовый выпуск машин Aurus планируют запустить на площадке «Соллерс», что расположена на территории особой экономической зоны Алабуга
Кино
61-летняя звезда «Рабыни Изауры» впервые побывала в Москве Луселия Сантуш оценила праздничное убранство российской столицы
Недвижимость
Названы любимые районы богатых москвичей
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Хрущевки, дворцы и самолеты в снегу — жизнь за МКАД может быть красивой
Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков
Дети
Лидия Федосеева-Шукшина отказалась от общения с дочерьми Младшая наследница актрисы пожаловалась на плохие отношения в семье
Леди
Кевин Спейси записал обращение от лица героя «Карточного домика» Актер 7 января должен явиться в суд по делу о сексуальных домогательствах
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь