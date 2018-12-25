Путин обязал застройщиков использовать эскроу-счета при долевом строительстве

В первую очередь документом устанавливается, что с 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Иными словами, средства дольщиков поступают не строительной компании, а перечисляются на специальный счет в банке, который замораживается до тех пор, пока застройщик не выполнит обязательства по сдаче объекта. Финансировать проекты застройщики будут с помощью банковских кредитов.

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Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, сенаторы будут вести мониторинг реализации данного закона с тем, чтобы не допустить нарушения прав добросовестных компаний в сфере долевого строительства. При этом он подчеркивал, что закон в первую очередь направлен на борьбу с мошенниками в этой области.

Кроме того, исключается механизм плановых проверок застройщиков, чтобы недобросовестные компании не «подгоняли» результаты работы к очередному визиту органов государственного надзора. Основания для внеплановых проверок, наоборот, расширяются.