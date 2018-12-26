Кого уволят, а кому повысят зарплату? Что ждет рынок труда в 2019 году

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Куда экономика, туда и рынок труда

Отечественный рынок труда в первую очередь труда зависит от экономической ситуации. По словам президента рекрутинговой компании SuperJob Алексея Захарова, без сильных потрясений национальную экономику ждет нулевой рост в реальном выражении. Если же будет усиление внешнего давления, введение новых антироссийских санкций, то нас ждет дальнейшее падение и стагнация. А это уже риск для рынка труда.

«Если цены на нефть достигнут 85 долларов за баррель и продержатся на этом уровне весь следующий год, то мы заметим небольшой реальный рост экономики», — рассуждает эксперт.

В свою очередь, генеральный директор сервиса Rabota.ru Александр Ветерков указывает, что одной из тенденций следующего года будет миграция рабочей силы. «Во многих некрупных городах России найти стабильную работу очень непросто. В городах-миллионниках стабильно наблюдается нехватка кадров в массовом сегменте: розничная торговля, продукты питания, цифровой ритейл, фэшн-ритейл. Эта тенденция продолжится в 2019 году. Одним из главных мотиваторов для соискателей снова будут деньги. Команды, проекты, задачи, дополнительное образование и другие формы нематериальной мотивации отойдут на второй план», — допускает эксперт.

Какие профессии будут востребованы?

Опрошенные АиФ.ru эксперты сходятся во мнении, что в будущем году будет расти спрос на водителей: таксистов и экспедиторов.

Ускоренно терять работу водители начнут только лет через пять после начала полного перехода на беспилотный общественный транспорт в крупных городах.

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«И через десять лет количество профессиональных водителей сократится с нынешнего миллиона занятых до максимум 150−200 тысяч человек», — прогнозирует Захаров.

По словам Ветеркова, кадровый голод в 2019 году сохранится в IT и digital-сегменте, где особенно не хватает профессиональных и разбирающихся сотрудников почти во всех направлениях. «В онлайн-маркетинге это SEO-специалисты, директологи, e-mail-маркетологи и SMM-специалисты. В разработке — программисты, аналитики, тестировщики, продакт- и проджект-менеджеры», — уверен эксперт.

Также в следующем году будет спрос на работников склада, на официантов и поваров, на мастеров (на производстве) и рабочих, на фармацевтов.

Кто может остаться без работы?

А вот делопроизводителям и бухгалтерам будет сложнее. Из-за постепенного перехода юридических лиц на электронный документооборот работодатели будут отказываться от услуг этих сотрудников. Как отмечает Ветерков, трудности с поиском работы в 2019 году могут испытывать юристы, экономисты, банковские служащие, специалисты по поиску персонала, работники медиа и строители.

Что будет с зарплатами?

В 2018 году рост зарплат россиян министр труда и социальной защиты Максим Топилин оценивал в 11%. Что касается следующего года, то темпы роста номинальных зарплат могут составить 6,1%, как прогнозируют в ведомстве. «Темп роста заработной платы по следующему году у нас будет 6,1%. Рост номинальной заработной платы планируется в 2019 году, в 2020 году — на 5,4%, в 2021 году ожидается 6,6%», — цитирует ТАСС заместителя министра труда Любовь Ельцову.

В своем официальном прогнозе Министерство экономического развития ожидает роста реальных зарплат населения в 2019 году на 1,4% (на 1,9% — в 2020 году и на 2,5% — в 2021 году).

80% российских работодателей будут индексировать зарплаты работникам, как считают в аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young. Увеличение зарплат может составить 6%. Это на 0,2% меньше, чем годом ранее.

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При этом эксперты Rabota.ru пришли к более пессимистичному выводу. Опросив более 650 представителей отечественных предприятий из всех федеральных округов, специалисты выяснили, что повышать зарплаты в 2019 году не будут более половины работодателей. На вопрос о том, будет ли в компании проходить индексация заработных плат работников, положительно ответили лишь 18% респондентов, 56% — отрицательно, остальные затруднились ответить.

Зарплаты в тех отраслях, где есть незакрытый спрос, в следующем году могут вырасти в пределах 5−15%, как прогнозирует Алексей Захаров.