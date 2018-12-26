Кого уволят, а кому повысят зарплату? Что ждет рынок труда в 2019 году
О тенденциях, которые ждут российский рынок труда, АиФ.ru рассказали эксперты.
О тенденциях, которые ждут российский рынок труда, АиФ.ru рассказали эксперты.
Отечественный рынок труда в первую очередь труда зависит от экономической ситуации. По словам президента рекрутинговой компании SuperJob Алексея Захарова, без сильных потрясений национальную экономику ждет нулевой рост в реальном выражении. Если же будет усиление внешнего давления, введение новых антироссийских санкций, то нас ждет дальнейшее падение и стагнация. А это уже риск для рынка труда.
«Если цены на нефть достигнут 85 долларов за баррель и продержатся на этом уровне весь следующий год, то мы заметим небольшой реальный рост экономики», — рассуждает эксперт.
В свою очередь, генеральный директор сервиса Rabota.ru Александр Ветерков указывает, что одной из тенденций следующего года будет миграция рабочей силы. «Во многих некрупных городах России найти стабильную работу очень непросто. В
Опрошенные АиФ.ru эксперты сходятся во мнении, что в будущем году будет расти спрос на водителей: таксистов и экспедиторов.
Ускоренно терять работу водители начнут только лет через пять после начала полного перехода на беспилотный общественный транспорт в крупных городах.
«И через десять лет количество профессиональных водителей сократится с нынешнего миллиона занятых до максимум 150−200 тысяч человек», — прогнозирует Захаров.
По словам Ветеркова, кадровый голод в 2019 году сохранится в IT и
Также в следующем году будет спрос на работников склада, на официантов и поваров, на мастеров (на производстве) и рабочих, на фармацевтов.
А вот делопроизводителям и бухгалтерам будет сложнее.
В 2018 году рост зарплат россиян министр труда и социальной защиты Максим Топилин оценивал в 11%. Что касается следующего года, то темпы роста номинальных зарплат могут составить 6,1%, как прогнозируют в ведомстве. «Темп роста заработной платы по следующему году у нас будет 6,1%. Рост номинальной заработной платы планируется в 2019 году, в 2020 году — на 5,4%, в 2021 году ожидается 6,6%», — цитирует ТАСС заместителя министра труда Любовь Ельцову.
80% российских работодателей будут индексировать зарплаты работникам, как считают в
При этом эксперты Rabota.ru пришли к более пессимистичному выводу. Опросив более 650 представителей отечественных предприятий из всех федеральных округов, специалисты выяснили, что повышать зарплаты в 2019 году не будут более половины работодателей. На вопрос о том, будет ли в компании проходить индексация заработных плат работников, положительно ответили лишь 18% респондентов, 56% — отрицательно, остальные затруднились ответить.
Зарплаты в тех отраслях, где есть незакрытый спрос, в следующем году могут вырасти в пределах 5−15%, как прогнозирует Алексей Захаров.
Кстати, с 1 января 2019 года на 117 рублей увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Теперь он будет равен прожиточному минимуму в 11280 рублей. За счет повышения МРОТ вырастут зарплаты у 3,7 миллиона россиян.