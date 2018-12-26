Вершители судебного

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Управление делами президента (УДП) пересмотрело график авансирования своей крупнейшей стройки — возведения в центре Санкт-Петербурга судебного квартала с резиденцией Верховного суда (ВС) и Дворцом танцев Бориса Эйфмана стоимостью 35,735 млрд руб. 30% этой суммы планировалось выплатить подрядчику до конца этого года, однако теперь выплата более 9,2 млрд руб. аванса перенесена на 2021 год, когда стройку планируют завершить. Субподрядчик судебного квартала до сих пор не назван. По информации «Ъ», стройка еще летом была доверена структурам близкого к Кремлю предпринимателя Евгения Пригожина — предложение участвовать в курируемом им проекте уже получили ряд крупных строительных компаний.

По данным Единой информационной системы (ЕИС) госзакупок, ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в СЗФО» (УЗС) и ФГУП «Ремонтно-строительное управление» (РСУ) — подведомственные УДП структуры, выступающие соответственно заказчиком и генподрядчиком судебного квартала, — заключили 14-е по счету дополнительное соглашение к госконтракту на эту крупнейшую кремлевскую стройку, заключенному в ноябре 2016 года. Документ предусматривает новые условия авансирования работ, предельный объем которого изначально был установлен в размере 3% от стоимости госконтракта, что составляло 1,1 млрд руб., а год назад увеличен до 30% (10,72 млрд руб.). Часть аванса на сумму 1,4 млрд руб. была потрачена в 2016 и 2017 годах для подготовки строительной площадки (в том числе вывоза загрязненного от находившегося там ранее химического производства грунта), а 9,318 млрд руб. аванса УДП планировало выплатить строителям в этом году.



Однако из нового допсоглашения следует, что в 2018 году работы проавансированы лишь на 107,2 млн руб. При этом в 2019 и 2020 годах авансирование вовсе не предусмотрено, а оставшиеся 9,2 млрд руб. аванса подрядчики стройки смогут получить на этапе завершения работ в 2021 году.

Напомним, условия возведения на берегу Невы в центре Петербурга масштабного комплекса, в который должны войти здания ВС и Судебного департамента, жилой комплекс для судей на 600 квартир и обещанный президентом Борису Эйфману почти 20 лет назад театр, неоднократно менялись. Контракт с генподрядным подразделением УДП был заключен на 36,649 млрд руб. с расчетным сроком окончания строительства 31 декабря 2019 года. Затем стоимость стройки снизили до 35,735 млрд руб., а срок завершения пока намечен на 31 декабря 2021 года. При этом за три года работы, по данным ЕИС, выполнены менее чем на 10% и фактически оплачены на сумму 2,949 млрд руб. Еще 281 млн руб. УДП должно освоить за оставшиеся несколько дней до конца года — исходя из сокращенного в сентябре с 13,4 млрд до 1,8 млрд руб. объема финансирования на 2018 год. При этом строительство судебного квартала не началось: по данным Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) на 1 декабря, там идет отрывка котлованов под жилым комплексом для судей ВС и автостоянкой и устройство буронабивных свай. О котлованах для основных объектов — административных зданий ВС и Судебного департамента и театра Эйфмана в ФАИП пока не упоминается.



В ноябре этого года глава УДП Александр Колпаков заявил в интервью ТАСС, что управделами «ждет еще одного решения Главгосэкспертизы», после которого «будут понятны точные сроки окончания работ». Корректировка проекта, по его словам, понадобилась из-за увеличения «объема работ при разработке котлована»: с площадки «пришлось вывозить не только грунт, но и большое количество железобетонных изделий». В Главгосэкспертизе на вопрос, поступал ли туда обновленный проект, от комментариев воздержались, в УДП на аналогичный вопрос не ответили. Отметим, что одним из «железобетонных изделий», которое пришлось вывозить со стройки, была найденная там неразорвавшаяся бомба времен Великой Отечественной войны.

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По словам главы УДП, «активная фаза сооружения зданий» должна начаться во втором квартале 2019 года. Однако кто будет реально строить комплекс, до сих пор неизвестно. Напомним, в начале 2017 года ФАС отменила результаты проведенных УДП тендеров по выбору субподрядчиков стройки (был признан незаконным порядок оценки заявок, не был установлен размер авансирования, не размещена проектно-сметная документация и т. д. ). В мае 2017 года пресс-секретарь УДП Елена Крылова на запрос «Ъ» о субподрядчике судебного квартала сообщила, что «информация о выборе организации будет представлена дополнительно, после проведения процедур по выбору и начала строительства». Вчера госпожа Крылова на аналогичный вопрос не ответила. При этом изменения, внесенные в этот контракт, а также в систему госзакупок (в связи с международными санкциями против РФ), фактически позволили УДП засекретить сведения о стройке и ее субподрядчиках. Однако, по данным источников, знакомых с проектом УДП, и участников строительного рынка, субподрядчик был определен без конкурса еще летом — стройкой займутся структуры, близкие ресторатору Евгению Пригожину и его компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».



Напомним, господин Пригожин с 2014 года был включен США в санкционный список «ближнего круга президента Путина», он считается владельцем так называемой фабрики троллей, созданной в 2013 году в Петербурге для генерирования провластных комментариев и постов в соцсетях, которая, по версии властей США, осуществляла кампании в социальных сетях по вмешательству в американские выборы. По данным СМИ, он также связан с частной военной компанией «ЧВК Вагнера», действовавшей в Сирии (сам бизнесмен это отрицал).

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