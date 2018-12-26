Вершители судебного
Строительством резиденции Верховного суда займутся структуры, близкие к предпринимателю Евгению Пригожину.
Строительством резиденции Верховного суда займутся структуры, близкие к предпринимателю Евгению Пригожину.
Управление делами президента (УДП) пересмотрело график авансирования своей крупнейшей стройки — возведения в центре
По данным Единой информационной системы (ЕИС) госзакупок, ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в СЗФО» (УЗС) и ФГУП «Ремонтно-строительное управление» (РСУ) — подведомственные УДП структуры, выступающие соответственно заказчиком и генподрядчиком судебного квартала, — заключили 14-е по счету дополнительное соглашение к госконтракту на эту крупнейшую кремлевскую стройку, заключенному в ноябре 2016 года. Документ предусматривает новые условия авансирования работ, предельный объем которого изначально был установлен в размере 3% от стоимости госконтракта, что составляло 1,1 млрд руб., а год назад увеличен до 30% (10,72 млрд руб.). Часть аванса на сумму 1,4 млрд руб. была потрачена в 2016 и 2017 годах для подготовки строительной площадки (в том числе вывоза загрязненного от находившегося там ранее химического производства грунта), а 9,318 млрд руб. аванса УДП планировало выплатить строителям в этом году.
Однако из нового допсоглашения следует, что в 2018 году работы проавансированы лишь на 107,2 млн руб. При этом в 2019 и 2020 годах авансирование вовсе не предусмотрено, а оставшиеся 9,2 млрд руб. аванса подрядчики стройки смогут получить на этапе завершения работ в 2021 году.
Напомним, условия возведения на берегу Невы в центре Петербурга масштабного комплекса, в который должны войти здания ВС и Судебного департамента, жилой комплекс для судей на 600 квартир и обещанный президентом Борису Эйфману почти 20 лет назад театр, неоднократно менялись. Контракт с генподрядным подразделением УДП был заключен на 36,649 млрд руб. с расчетным сроком окончания строительства 31 декабря 2019 года. Затем стоимость стройки снизили до 35,735 млрд руб., а срок завершения пока намечен на 31 декабря 2021 года. При этом за три года работы, по данным ЕИС, выполнены менее чем на 10% и фактически оплачены на сумму 2,949 млрд руб. Еще 281 млн руб. УДП должно освоить за оставшиеся несколько дней до конца года — исходя из сокращенного в сентябре с 13,4 млрд до 1,8 млрд руб. объема финансирования на 2018 год. При этом строительство судебного квартала не началось: по данным Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) на 1 декабря, там идет отрывка котлованов под жилым комплексом для судей ВС и автостоянкой и устройство буронабивных свай. О котлованах для основных объектов — административных зданий ВС и Судебного департамента и театра Эйфмана в ФАИП пока не упоминается.
В ноябре этого года глава УДП Александр Колпаков заявил в интервью ТАСС, что управделами «ждет еще одного решения Главгосэкспертизы», после которого «будут понятны точные сроки окончания работ». Корректировка проекта, по его словам, понадобилась
По словам главы УДП, «активная фаза сооружения зданий» должна начаться во втором квартале 2019 года. Однако кто будет реально строить комплекс, до сих пор неизвестно. Напомним, в начале 2017 года ФАС отменила результаты проведенных УДП тендеров по выбору субподрядчиков стройки (был признан незаконным порядок оценки заявок, не был установлен размер авансирования, не размещена
Напомним, господин Пригожин с 2014 года был включен США в санкционный список «ближнего круга президента Путина», он считается владельцем так называемой фабрики троллей, созданной в 2013 году в Петербурге для генерирования провластных комментариев и постов в соцсетях, которая, по версии властей США, осуществляла кампании в социальных сетях по вмешательству в американские выборы. По данным СМИ, он также связан с частной военной компанией «ЧВК Вагнера», действовавшей в Сирии (сам бизнесмен это отрицал).
Участники строительного рынка рассказали «Ъ», что господину Пригожину доверено курировать строительство судебного квартала и сейчас близкие ему структуры активно проводят коммерческие тендеры и запросы предложений среди крупных строительных компаний для привлечения их к строительству отдельных объектов стройки без авансирования. Одной из структур, направляющих такие предложения, собеседники «Ъ» называют созданное в 2014 году в Петербурге ООО «Лизена» (там на звонок «Ъ» не ответили). Отметим, что в структуре бизнеса Евгения Пригожина и раньше были компании, в том числе «дочки» холдинга «Конкорд» или аффилированные с ним ООО («Лахта», «Невский реставратор» и другие), которые реализовали в центре
Анна Пушкарская, Санкт-Петербург