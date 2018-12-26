Узнать о ГМО в продуктах будет проще
В России и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 26 декабря вступает в силу решение об обязательной маркировке продукции, содержащей
В России и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 26 декабря вступает в силу решение об обязательной маркировке продукции, содержащей
Теперь производители будут обязаны наносить специальный знак «ГМО» на упаковку, если его содержание в продукте превышает 0,9%.
Надпись расположат рядом с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС, которому она должна будет соответствовать по форме и размеру.
Предполагается, что благодаря маркировке потребители будут делать более осознанный выбор.
При этом у производителей будет еще 1,5 года на адаптацию к новым правилам.
Замруководителя Роскачества Елена Саратцева отметила, что в России можно применять только прошедшие процедуру госрегистрации и проверенные на безопасность ГМО.
«Их немного. Это кукуруза, соя, рис и сахарная свекла», — рассказала она.
При этом в организации отметили, что на рынке пока нет исходно трансгенных продуктов животного происхождения.
«Но это касается только не переработанных продуктов. Например, если в колбасных изделиях есть растительные компоненты, такие как соя, то там могут быть и ГМО», — добавили в Роскачестве.
20 декабря сообщалось, что «Росконтроль» проверил сыр, продающийся на прилавках российских магазинов, и назвал марки поддельных продуктов.