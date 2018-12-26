Узнать о ГМО в продуктах будет проще

Источник: РИА "Новости"

Теперь производители будут обязаны наносить специальный знак «ГМО» на упаковку, если его содержание в продукте превышает 0,9%.

Надпись расположат рядом с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС, которому она должна будет соответствовать по форме и размеру.

Предполагается, что благодаря маркировке потребители будут делать более осознанный выбор.

При этом у производителей будет еще 1,5 года на адаптацию к новым правилам.

Замруководителя Роскачества Елена Саратцева отметила, что в России можно применять только прошедшие процедуру госрегистрации и проверенные на безопасность ГМО.

«Их немного. Это кукуруза, соя, рис и сахарная свекла», — рассказала она.

При этом в организации отметили, что на рынке пока нет исходно трансгенных продуктов животного происхождения.

«Но это касается только не переработанных продуктов. Например, если в колбасных изделиях есть растительные компоненты, такие как соя, то там могут быть и ГМО», — добавили в Роскачестве.