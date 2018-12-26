Япония легализует коммерческий промысел китов

Источник: AP 2018

Уведомить комиссию о своем решении Токио планирует до 1 января, чтобы с июля 2019 г. возобновить коммерческий китобойный промысел. Предполагается, что он будет вестись в исключительной экономической зоне Японии, а не в Антарктике, где велся «научный» промысел. Последний рассматривался как прикрытие коммерческой добычи и подвергался критике со стороны международных организаций. В случае выхода из IWC японские китобои не смогут охотиться в Антарктическом океане.

Япония остановила коммерческий китобойный промысел в 1982 г., а в 1987 начала охоту в исследовательских целях. Если в 1960-х гг. ежегодное потребление китового мяса в стране составляло около 200 000 тонн, то в последние годы, по данным правительства, примерно 5000 тонн.

Возобновление коммерческой добычи китов Токио лоббировал последние 30 лет, но эти инициативы блокировались Австралией и Новой Зеландией. В 2007 г. Япония угрожала выходом из организации в знак протеста против запрета коммерческого китобойного промысла, но под давлением США сохранила свое членство в организации.