Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Больше не «братья»: Лукашенко сделал заявление по России
Двух юных скандинавских туристок казнили в Марокко
Влад Топалов впервые показал сына в новом клипе
Ксения Собчак сделала каре и покрасилась
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
В Японии раскупают календари с изображением Путина Календари с изображением Владимира Путина бьют рекорды продаж в Японии
Отличный рождественский подарок Путину от США - эксперт
Кравчук рассказал, кто возглавит Украину в 2019-м
Как общаться с неприятными родственниками: советы психолога
Назван простой способ узнать, как долго вы проживете
СМИ: смерть Дениса Тена не была случайностью
Жест любимой вывел жениха, и он убил ее на свадьбе
МИД заявил о главном сюрпризе США после конфликта на Азове
Заявление Кремля после отдыха детей чиновников
На фото Земли со спутников нашли необъяснимую «дыру» (фото)
Внутри вулкана гигантскую пирамиду (фото)
Кремль сделал заявление после поездки детей чиновников в Турцию
В РФ сменили порядок раздела имущества при разводе
Фоторепортажи
30Кого мы потеряли в 2018 году
12Католики по всему миру встретили Рождество
06:23 (мск), источник: Ведомости

Япония легализует коммерческий промысел китов

Кабинет министров Японии принял решение о выходе страны из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) для возобновления их коммерческой добычи. Об этом заявил на брифинге генсекретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, передает агентство Kyodo.

Источник: AP 2018

Уведомить комиссию о своем решении Токио планирует до 1 января, чтобы с июля 2019 г. возобновить коммерческий китобойный промысел. Предполагается, что он будет вестись в исключительной экономической зоне Японии, а не в Антарктике, где велся «научный» промысел. Последний рассматривался как прикрытие коммерческой добычи и подвергался критике со стороны международных организаций. В случае выхода из IWC японские китобои не смогут охотиться в Антарктическом океане.

Япония остановила коммерческий китобойный промысел в 1982 г., а в 1987 начала охоту в исследовательских целях. Если в 1960-х гг. ежегодное потребление китового мяса в стране составляло около 200 000 тонн, то в последние годы, по данным правительства, примерно 5000 тонн.

Возобновление коммерческой добычи китов Токио лоббировал последние 30 лет, но эти инициативы блокировались Австралией и Новой Зеландией. В 2007 г. Япония угрожала выходом из организации в знак протеста против запрета коммерческого китобойного промысла, но под давлением США сохранила свое членство в организации.

По данным Агентства по рыболовству, 41 член IWC выступает в поддержку коммерческого промысла, 48 — против. При этом в адрес организации звучали обвинения в покупке голосов как сторонников, так и противников коммерческой добычи китов.

На берег Курильских островов выбросились огромные киты
Во время загрузки произошла ошибка.
29 ноября© Ньюстюб
 Против бывших руководителей «ФК Открытие» расследуется уголовное дело
Предправления «ФК Открытие»: «Не всё надо делать публичным»
США стянули к границам РФ стратегическое высокоточное оружие
Курение предложили сделать вне закона
Путин подписал закон о любительской рыбалке
В России предложили развернуть Гольфстрим для уничтожения США
Киселев объяснился за агрессию на телевидении
За негативное отношение к Эстонии будут наказывать
Боец UFC пережил взрыв гранаты
Спорт
МЧМ по хоккею с участием сборной России стартует в Канаде На групповом этапе российская команда под руководством Валерия Брагина сыграет против сборных Дании, Чехии, Швейцарии и Канады
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Российский внедорожник Komendant: его покажут через 2-3 месяца Массовый выпуск машин Aurus планируют запустить на площадке «Соллерс», что расположена на территории особой экономической зоны Алабуга
Кино
61-летняя звезда «Рабыни Изауры» впервые побывала в Москве Луселия Сантуш оценила праздничное убранство российской столицы
Недвижимость
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Вице-губернатор Петербурга отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицей
Какие оттенки хорошо смотрятся в интерьере зимой?
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
Популярные темы на «Детях»
Как снять диагноз 361
Как проходит подготовка к праздникам?))) 223
Ребенок 2 лет ужасно спит по ночам 201
Как разнообразить меню? 132
Леди
Сбалансированный рацион для тебя и твоего питомца: от А до Я Быть здоровым становится модным. Многие девушки бросают диеты и отказываются от истощающего похудения в пользу сбалансированного рациона
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь