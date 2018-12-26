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08:20 (мск), источник: ТАСС

Цены на нефть приблизились к $50 за баррель

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне к $50 за баррель, обновляя минимумы июля — августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

ЦБ: $ 68.7448   +0.34 € 78.4309   +0.54 ММВБ: $ 68.6600   +0.34 € 78.2550   +0.08
Источник: AP 2018

В частности, по состоянию на 4:35 мск стоимость барреля нефти Brent снижалась на 0,9%, до $50,01. К 7:45 мск цены подросли на 0,1%, до $50,5 за баррель.

21 декабря министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что падение мировых цен на нефть в конце года «не является показательным».

Двумя днями ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех также призвал сохранять спокойствие по поводу цен на нефть. По его мнению, коррекция объясняется тем, что инвесторы сейчас закрывают долгосрочные позиции в нефти. Саудовский министр также выразил надежду, что соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти поможет стабилизировать рынок.

Страны ОПЕК+ 7 декабря приняли решение сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года.

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