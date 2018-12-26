Цены на нефть приблизились к $50 за баррель

Источник: AP 2018

В частности, по состоянию на 4:35 мск стоимость барреля нефти Brent снижалась на 0,9%, до $50,01. К 7:45 мск цены подросли на 0,1%, до $50,5 за баррель.

21 декабря министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что падение мировых цен на нефть в конце года «не является показательным».

Двумя днями ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех также призвал сохранять спокойствие по поводу цен на нефть. По его мнению, коррекция объясняется тем, что инвесторы сейчас закрывают долгосрочные позиции в нефти. Саудовский министр также выразил надежду, что соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти поможет стабилизировать рынок.