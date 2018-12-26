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09:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне потратили на товары в соцсетях и мессенджерах 591 млрд рублей за год

С декабря 2017 по декабрь 2018 года россияне потратили на покупки через социальные сети, мессенджеры и сайты объявлений около 591 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на исследование компаний «Яндекс. Касса» и Data Insight.

Источник: Reuters

Так называемые покупки p2p (person-to-person, пользователи для пользователей) делали 55% пользователей рунета. За год ходя бы один раз на сайтах sharing economy (совместное потребление, например, Airbnb.ru и «Ремонтник.ру») товары покупали 67% россиян, в социальных сетях — 55%, на сервисах объявлений — 30%, в мессенджерах — 13%. Самыми популярными для этих целей площадками стали соцсеть «ВКонтакте» (44% пользователей рунета) и сайты объявлений Avito (28%) и «Юла» (16%).

Во «ВКонтакте» чаще всего покупают объекты компьютерных игр (21%), одежду и обувь (14%) и услуги (10%). На Avito наиболее востребованы животные и растения (12%), электроника и бытовая техника (9%), а также услуг (9%), на сервисе «Юла» — детские товары (14%), одежда и обувь (13%) и электроника и бытовая техника (13%).

В опросе принимали участие интернет-пользователи от 14 до 54 лет. Исследование не учитывало сделки с недвижимостью и автомобилями.

«РИА Новости» со ссылкой на «МаксимаТелеком» и «Юлу» сообщает, что в преддверии Нового года пользователи Wi-Fi в московском метро интересовались покупкой через интернет наушников, квартир, шуб и диванов. Топ продаж за 2018 год возглавили женские аксессуары (сумки, часы, украшения), мобильные телефоны, обувь и одежда.

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