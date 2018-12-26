На машины для сотрудников управделами президента потратят 400 миллионов рублей

Согласно одной из закупок, ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента» планирует купить 78 автомобилей Genesis на общую сумму в 194 миллиона рублей, то есть около 2,5 миллиона за единицу. Никаких других требований к машине не указано. На сайте производителя за эту цену можно приобрести модель G70 «продвинутой» комплектации или G80 «Бизнес» базовой комплектации.
Во второй заявке от имени ФГБУ «Транспортный комбинат “Россия” Управления делами президента» планируется закупка 78 автомобилей неизвестной марки в сумме на 200 миллионов рублей. 15 машин должны быть представительского класса и стоит 4,5 миллиона, остальные 64 —
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