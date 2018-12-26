На машины для сотрудников управделами президента потратят 400 миллионов рублей

Согласно одной из закупок, ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента» планирует купить 78 автомобилей Genesis на общую сумму в 194 миллиона рублей, то есть около 2,5 миллиона за единицу. Никаких других требований к машине не указано. На сайте производителя за эту цену можно приобрести модель G70 «продвинутой» комплектации или G80 «Бизнес» базовой комплектации.