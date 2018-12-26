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15:46 (мск), источник: Lenta.Ru

На машины для сотрудников управделами президента потратят 400 миллионов рублей

Управление делами президента объявило два тендера на закупку дорогих служебных автомобилей для своих работников на общую сумму почти в 400 миллионов рублей. Первая и вторая заявки размещены на портал госзакупок.

Согласно одной из закупок, ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента» планирует купить 78 автомобилей Genesis на общую сумму в 194 миллиона рублей, то есть около 2,5 миллиона за единицу. Никаких других требований к машине не указано. На сайте производителя за эту цену можно приобрести модель G70 «продвинутой» комплектации или G80 «Бизнес» базовой комплектации.

Во второй заявке от имени ФГБУ «Транспортный комбинат “Россия” Управления делами президента» планируется закупка 78 автомобилей неизвестной марки в сумме на 200 миллионов рублей. 15 машин должны быть представительского класса и стоит 4,5 миллиона, остальные 64 — бизнес-класса за 2,1 миллиона каждый.

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