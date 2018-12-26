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18:18 (мск), источник: Ведомости

«Лукойл» и «Роснефть» ждут роста цены на нефть

Игорь Сечин предсказывает $50−53 за баррель, Вагит Алекперов — выше $60.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

Консервативный прогноз «Роснефти» на 2019 г. — в том, что цена нефти будет колебаться в диапазоне $50−53 за баррель, рассказал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Каковы оптимистический или базовый сценарий, он не сказал. Президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что «Лукойл» закладывает в бюджет $60 за баррель.

Сечин считает, что низкие цены на нефть связаны прежде всего с действиями Федеральной резервной системы (ФРС) на финансовых рынках: она повысила ставки, и это основной фактор, влияющий на цену на нефть, несмотря на соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи.

Алекперов настроен более оптимистически — он считает, что нынешние низкие цены на нефть скорректируются в следующем году. «Сейчас конец года, рынки ведут себя соответствующе: идет закрытие коротких позиций, в следующем году нефть стабилизируется», — объяснил он. Reuters приводит другую его цитату: «Заключенная странами ОПЕК и не входящими в картель государствами сделка об ограничении добычи нефти должна дать результат».

В начале декабря Россия, Саудовская Аравия и еще несколько стран, входящих и не входящих в ОПЕК, договорились сократить добычу на 1,2 млн барр./сутки с января по июнь 2019 г. и пересмотреть сделку весной в случае изменения конъюнктуры. Россия согласилась снизить добычу начиная с 2019 г. на 228 000 барр./сутки.

Утром 26 декабря трейдеры тестировали новый уровень: в 8.46 и 9.04 по московскому времени на бирже ICE, где торгуется нефть, трейдеры внесли в систему электронных торгов заявки на покупку нефти по $49,93 за баррель, то есть ниже психологически важной отметки в $50 за баррель, пишет Bloomberg, но продавцов, готовых на сделку по такой цене, не нашлось.

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К 13.15 цена повысилась до $51 за баррель. Но если до прошлой недели главной причиной падения нефтяных котировок назывались рост запасов в хранилищах и выросший уровень добычи в странах — участниках соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК, то сейчас давление оказывает в большей степени обвал фондовых рынков, объясняют эксперты.

За пять дней до католического рождества (25 декабря) индекс S&P 500 снизился на 8% до 2351 пункта, а NASDAQ composite — на 10% до 6192 пунктов.

Причин падения цен на нефть две, комментирует аналитик «Атона» Александр Корнилов: «Это и общий обвал на мировых финансовых рынках с ростом панических настроений, а также опасения продолжающегося роста добычи нефти в США». Инвесторы и трейдеры предпочитают сначала увидеть, чем услышать, насколько соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК поможет решить проблему профицита предложения и роста товарных запасов, предполагает Корнилов. «Ситуация в 2019 г. зависит от нескольких факторов: соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК, добычи в США, а также ситуации в Иране и Венесуэле. Мы пока оптимисты, придерживаемся средней цены Brent по 2019 г. в $70 за баррель», — подытоживает Корнилов.

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