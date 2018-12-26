Путин призвал крупный бизнес участвовать в реализации нацпроектов
Президент России Владимир Путин сообщил, что в Кремле рассматривают представителей бизнеса как важного партнера в реализации нацпроектов, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Президент России Владимир Путин сообщил, что в Кремле рассматривают представителей бизнеса как важного партнера в реализации нацпроектов, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Такое заявление он сделал во время встречи с представителями деловых кругов и объединений.
Российский лидер подчеркнул, что бизнесу отведена одна из ключевых ролей в реализации нацпроектов.
«Мы видим в вас ответственных, деятельных партнеров. Общество рассчитывает на вашу сопричастность к достижению прорыва», — сказал Путин.
Путин добавил, что без участия бизнеса трудно представить дальнейшее развитие экономики в целом.
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