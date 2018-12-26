Путин призвал крупный бизнес участвовать в реализации нацпроектов

Источник: РИА "Новости"

Такое заявление он сделал во время встречи с представителями деловых кругов и объединений.

Российский лидер подчеркнул, что бизнесу отведена одна из ключевых ролей в реализации нацпроектов.

«Мы видим в вас ответственных, деятельных партнеров. Общество рассчитывает на вашу сопричастность к достижению прорыва», — сказал Путин.

Путин добавил, что без участия бизнеса трудно представить дальнейшее развитие экономики в целом.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев призвал правительство не расслабляться на праздниках.