Глава совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку

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Его отставка — одно из условий снятия с компании санкций США. Планируется, что преемник будет избран на следующем заседании совета директоров 27 декабря.

«Я уверен, что могу передать своему преемнику компанию, прошедшую успешный путь развития. Моя задача выполнена. Принимая во внимание ожидаемое исключение компании из санкционного списка OFAC, мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и совет директоров. Таким образом, именно сейчас настал оптимальный момент для смены председателя совета директоров», — приводит слова господина Варнига пресс-служба компании.

Маттиас Варниг был назначен членом совета директоров «Русала» в июне 2012 года, спустя несколько месяцев он был избран его председателем. В компании отметили, что за время его работы в совете директоров была успешно проведена масштабная реструктуризация бизнеса, прошли мероприятия по оптимизации затрат и значительному сокращению долга.