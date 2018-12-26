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21:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку

Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покинул свой пост.

Источник: Reuters

Его отставка — одно из условий снятия с компании санкций США. Планируется, что преемник будет избран на следующем заседании совета директоров 27 декабря.

«Я уверен, что могу передать своему преемнику компанию, прошедшую успешный путь развития. Моя задача выполнена. Принимая во внимание ожидаемое исключение компании из санкционного списка OFAC, мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и совет директоров. Таким образом, именно сейчас настал оптимальный момент для смены председателя совета директоров», — приводит слова господина Варнига пресс-служба компании.

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Маттиас Варниг был назначен членом совета директоров «Русала» в июне 2012 года, спустя несколько месяцев он был избран его председателем. В компании отметили, что за время его работы в совете директоров была успешно проведена масштабная реструктуризация бизнеса, прошли мероприятия по оптимизации затрат и значительному сокращению долга.

Напомним, «Русал» и другие активы российского бизнесмена Олега Дерипаски попали в черный список Минфина США в начале апреля. Позднее американские власти заявили о готовности снять санкции с компаний, если господин Дерипаска перестанет их контролировать. В декабре Олегу Дерипаске удалось добиться снятия санкций США со своих ключевых активов. Для этого бизнесмену пришлось не только резко снизить доли в компаниях (часть акций головной En+ придется отдать ВТБ, Glencore и благотворительному фонду), но и отдать почти полный контроль над ними через советы директоров «Русала» и En+ гражданам США и Великобритании.

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