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18:41 (мск), источник: Ведомости

Генпрокуратура обвинила ЦБ в недостаточном надзоре за страховым рынком

Генпрокуратура направила председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной письмо об итогах проверки исполнения законодательства в страховой сфере, в котором говорится о криминализации страхового рынка в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма, подписанного первым заместителем генпрокурора Александром Буксманом.

Источник: РИА "Новости"

Меры регулятора по надзору на этом рынке по итогам проверки признаны недостаточными, а недостатки в работе страховщиков — «системными». Письмо было направлено в ЦБ в конце ноября. Подлинность документа изданию подтвердили два источника, знакомые с его содержанием. Проверка проводилась в 34 регионах.

В результате выявлено более 2600 нарушений закона, «в том числе многочисленные случаи необоснованных отказов в выплате страхового возмещения и несоблюдения сроков их перечисления».

ЦБ, по данным ведомства, не передавал в органы прокуратуры данные о фальсификации отчетности страховыми компаниями, у которых позже были отозваны лицензии. По десяткам фактов неисполнения страховщиками предписаний регулятор инициировал административное преследование лишь в отношении организаций, а не должностных лиц, указывается в документе.

Без приоритетного внимания ЦБ оставлял жалобы граждан на страховщиков на рынке ОСАГО, страхования ответственности на туристическом рынке и в долевом строительстве.

Генпрокуратура в письме предложила регулятору решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц самого Банка России, перестать несвоевременно направлять в правоохранительные органы данные о возможных преступлениях на этом рынке, организовать работу кураторов и временных администраций страховщиков, а также усилить контроль за страховыми выплатами дольщикам.

В Центробанке РБК не подтвердили и не опровергли получения письма от ведомства, сказав лишь, что «деятельность Банка России, как и других контролирующих органов, находится под надзором со стороны органов прокуратуры в соответствии с действующим законодательством». Представитель ведомства подтвердил изданию факт проверки, не комментируя содержание письма.

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