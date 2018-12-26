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19:31 (мск), источник: Интерфакс

Управделами президента РФ объяснило экономией закупку машин на 400 млн рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — В Управлении делами президента РФ объяснили, что закупка новых автомобилей для ведомства связана с плановой заменой машин для чиновников на более дешевые; так там прокомментировали сообщения СМИ о двух тендерах на общую сумму в 400 млн рублей.

«Управление делами президента, выполняя указ президента об обеспечении транспортным обслуживанием органов государственной власти — администрации президента, Совета Федерации, Госдумы, правительства РФ и других учреждений и федеральных чиновников, проводит плановую замену дорогостоящих автомобилей европейских моделей на более дешевые — в 2,5 раза дешевле автомобили марки корейского производства», — сказала «Интерфаксу» официальный представитель Управделами президента Елена Крылова.

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По ее словам, используемые ныне автомобили, например марки BMW, продаются при замене на корейские автомобили, при этом цена подержанных машин зачастую выше, чем новых корейских.

Ранее СМИ обратили внимание на два тендера, размещенных на портале госзакупок 24 и 25 декабря. В рамках первого планируется закупить 78 автомобилей корейской марки Genesis на 194 млн рублей. В рамках второго управделами президента собирается пополнить свой автопарк еще 78 машинами без указания конкретной марки. Оговорено лишь, что планируется купить 63 авто за 2,1 млн рублей и 15 — за 4,5 млн.

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