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10:09 (мск), источник: Аргументы и факты

Ловите «цифру». Как не остаться без телевидения в следующем году

За полярным кругом в военном посёлке Видяево запущена в эксплуатацию радиотелевизионная станция «Ура» — последний, 5040-й по счёту, объект цифрового эфирного вещания в России.

Источник: CC0/pexels

Дошли до тундры

«На протяжении девяти лет мы строили объекты, начиная с Дальнего Востока. Первые были запущены в Хабаровском крае. Одним из них стала передающая станция в посёлке Ванино на побережье Тихого океана, — рассказал гендиректор Российской телерадиовещательной сети Андрей Романченко. — Например, в Забайкалье построено 265 объектов, на каждом наша группа побывала по 15−20 раз. В Якутии монтажники работали при 55 градусах мороза». А в посёлке Видяево распространению цифрового сигнала изначально мешал сложный рельеф: перепад высот из-за многочисленных сопок в этой части Кольского полуострова мог быть от 50 метров до 1 км. Поэтому жители Видяева до появления вышки не могли получить сигнал даже из соседнего населённого пункта всего лишь в 3 км от них.

Первым регионом, подключившим цифровое вещание для федеральных телеканалов ещё в начале декабря, стала Тверская область.
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Для того чтобы сделать процесс перехода удобнее, в области работала группа волонтёров (предполагается, что они будут помогать и в других регионах). Вызвать их мог каждый житель области через «горячую линию». Бесплатно. Настоящие волонтёры одеты в куртки с надписью «Цифровое эфирное телевидение» (если под них «косят» мошенники, вымогающие деньги, сразу же жалуйтесь!).

Не обошлось без скандалов: ФАС уличила торговые сети в завышении цен на приставки, из продажи вдруг исчезли бюджетные варианты, жители Тверской области были вынуждены купить что подороже. ФАС обнаружила, что с июня по декабрь 2018 г. в тверских сетевых магазинах подорожали отдельные модели приставок: по данным службы, самые дешёвые — на 30−100%, устройства стоимостью выше 1000 руб. — на 5−83,9%.

■ С 11 февраля на «цифру» перейдут в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской областях и в Чечне.

■ 15 февраля аналоговое вещание отключат ещё в 20 регионах, среди которых Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская обл. и др.

■ 3 июня к ним присоединятся остальные регионы страны: Архангельская, Астраханская, Ростовская, Самарская обл. (см. график перехода вашего региона на «цифру» на сайте rtrs.ru).

Справка
Аналоговое телевидение в России закончится в июне. А если дома старый телевизор?

На заседании 15 ноября правительство России утвердило план отключения аналогового телевещания на территории страны. Переход российского телевидения на цифровой формат начнется в феврале следующего года и будет происходить поэтапно.

Приставку — всем

Понять, что ваш телевизор принимает аналоговый сигнал, который скоро отключат, можно по букве «А» рядом с логотипом телеканала.

Это значит, что-либо вам надо настроить телевизор на приём цифрового сигнала (если он поддерживает формат DVB-T2), либо купить новый телевизор или приобрести специальную приставку. Стоимость цифрового телевизора начинается от 5650 руб., а приставки — от 780 руб.

В ряде регионов жители, чей доход ниже суммы прожиточного минимума, могут получить компенсацию за покупку приставки к ТВ. Для этого стоит обратиться в местные отделения соцзащиты.

На заметку

Если возникли вопросы в процессе подключения цифрового ТВ:

■ смотрите на сайте смотрицифру.рф,

■ звоните по бесплатному телефону «горячей линии» 8−800−220−20−02.

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