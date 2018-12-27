Ловите «цифру». Как не остаться без телевидения в следующем году
За полярным кругом в военном посёлке Видяево запущена в эксплуатацию радиотелевизионная станция «Ура» — последний, 5040-й по счёту, объект цифрового эфирного вещания в России.
За полярным кругом в военном посёлке Видяево запущена в эксплуатацию радиотелевизионная станция «Ура» — последний, 5040-й по счёту, объект цифрового эфирного вещания в России.
«На протяжении девяти лет мы строили объекты, начиная с Дальнего Востока. Первые были запущены в Хабаровском крае. Одним из них стала передающая станция в посёлке Ванино на побережье Тихого океана, — рассказал гендиректор Российской телерадиовещательной сети Андрей Романченко. — Например, в Забайкалье построено 265 объектов, на каждом наша группа побывала по 15−20 раз. В Якутии монтажники работали при 55 градусах мороза». А в посёлке Видяево распространению цифрового сигнала изначально мешал сложный рельеф: перепад высот
Для того чтобы сделать процесс перехода удобнее, в области работала группа волонтёров (предполагается, что они будут помогать и в других регионах). Вызвать их мог каждый житель области через «горячую линию». Бесплатно. Настоящие волонтёры одеты в куртки с надписью «Цифровое эфирное телевидение» (если под них «косят» мошенники, вымогающие деньги, сразу же жалуйтесь!).
Не обошлось без скандалов: ФАС уличила торговые сети в завышении цен на приставки, из продажи вдруг исчезли бюджетные варианты, жители Тверской области были вынуждены купить что подороже. ФАС обнаружила, что с июня по декабрь 2018 г. в тверских сетевых магазинах подорожали отдельные модели приставок: по данным службы, самые дешёвые — на 30−100%, устройства стоимостью выше 1000 руб. — на 5−83,9%.
■ С 11 февраля на «цифру» перейдут в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской областях и в Чечне.
■ 15 февраля аналоговое вещание отключат ещё в 20 регионах, среди которых Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская обл. и др.
■ 3 июня к ним присоединятся остальные регионы страны: Архангельская, Астраханская, Ростовская, Самарская обл. (см. график перехода вашего региона на «цифру» на сайте rtrs.ru).
Понять, что ваш телевизор принимает аналоговый сигнал, который скоро отключат, можно по букве «А» рядом с логотипом телеканала.
Это значит,
Если возникли вопросы в процессе подключения цифрового ТВ:
■ смотрите на сайте смотрицифру.рф,
■ звоните по бесплатному телефону «горячей линии» 8−800−220−20−02.