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03:08 (мск), источник: Известия

Увольнение в подарок: банкирам и шоферам грозят сокращения

Минтруд оценил, для сотрудников каких сфер риск потерять работу наиболее высок.

Источник: Reuters

Сокращения в ближайшее время в первую очередь угрожают сотрудникам банков, следует из прогноза Минтруда, с которым ознакомились «Известия». Это связано с продолжающейся чисткой рынка и закрытием кредитных организаций, поясняют в отрасли. Высок риск потерять работу и для тех, кто работает в транспортной сфере, занимается производством электрооборудования или машин.

Всего сокращения могут коснуться более 200 тыс. россиян.

Аналитическую записку о ситуации на рынке труда с прогнозом ее развития министерство представило в правительственную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. В ней Минтруд оценил, работники каких сфер могут потерять работу с 12 декабря по 12 марта. Прогноз Минтруда основан на опросе 46 тыс. организаций, где работают 12 млн человек. Риском увольнения чиновники считали планы работодателя расторгнуть договор или уже состоявшийся перевод сотрудника в режим неполного рабочего времени.

Больше всего людей под риском увольнения — 30,5 тыс. — в финансовой и банковской сферах, указано в документе. В транспортной сфере потерять работу могут 27,7 тыс. сотрудников.
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Бронза — у сферы производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники, где под сокращения могут попасть 16,6 тыс. человек. Также высоки риски увольнений в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива (14,4 тыс. сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тыс.), автомобилестроения (8,2 тыс.), производства стройматериалов (6,2 тыс.).

С учетом других отраслей, где сокращения будут не столь значительны, суммарно потерять работу могут 230,8 тыс. россиян, спрогнозировал Минтруд. Большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге.

В Минтруде сказали «Известиям», что говорить о «предновогодних сокращениях» крайне некорректно, — ведомство постоянно ведет мониторинг ситуации на рынке труда и увольнения происходят вне зависимости от времени года. Прогноз базируется на информации о планируемых увольнениях, которую представляют компании в органы службы занятости. В соответствии с законом работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения, напомнили в пресс-службе Минтруда.

— Но это не значит, что все люди будут уволены. Ситуация в организации может измениться, допустим, из-за заключения новых сделок, погашения долгов перед организацией и т.д., и тогда понадобится сохранить персонал или даже привлечь новый, — подчеркнули в министерстве.

Лидерство финансовой сферы по риску сокращений связано с сокращением числа кредитных организаций в стране, объяснил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. В этом году ЦБ отозвал уже больше лицензий, чем в прошлом, напомнил он.

— Финансовый рынок находится в стагнации. Внешэкономбанк планирует значительные сокращения. Частный сектор тоже вынужден оптимизировать численность сотрудников, — заявил Гарегин Тосунян.

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Сокращения говорят о том, что продукция сфер, вынужденных оптимизировать персонал, не пользуется достаточным спросом, полагает профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина. Увольнение 223 тыс. человек на фоне страны пройдет практически незаметно, но работодатели могли бы избежать такого «подарка» сотрудникам перед Новым годом, считает она. Вероятно, люди изначально занимались убыточным направлением, чего помогли бы избежать предварительные маркетинговые исследования спроса, считает Любовь Храпылина.

В следующем году 23% работодателей планируют сокращать штат компании, а 18% — увеличивать, указано в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru. Данные собраны на основе опроса 300 представителей компаний.

Как сообщали «Известия», в этом году Минтруд ожидает роста официальной безработицы на 38%, до 1,1 млн человек. По мнению чиновников, многие пожелают встать на учет в службу занятости после увеличения пособия с 1 января, также эффект окажет повышение пенсионного возраста.

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