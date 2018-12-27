Тарифы ЖКХ замкнуло на сетях

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Как выяснил «Ъ», Минстрой включился в дискуссию по введению оплаты неиспользуемого потребителями резерва электросетевой мощности, на чем настаивает Минэнерго. В Минстрое считают, что это увеличит затраты на электроэнергию котельных и водоканалов и придется либо заложить их в тарифы ЖКХ, либо сокращать ремонты. По оценкам экспертов и участников рынка, наиболее сильно изменения ударят по водоканалам, у которых на электроэнергию идет 25% затрат, а рост различных тарифов ЖКХ может составить 3−5%.

Минстрой считает, что подготовленный Минэнерго проект постановления правительства о введении платы потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности приведет к росту тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение. В связи с этим Минстрой попросил вице-премьера Дмитрия Козака (письмо от 23 декабря есть у «Ъ») привлечь министерство к обсуждению темы. В аппарате вице-премьера «Ъ» не ответили.



Как писал «Ъ», плата за резерв сетевой мощности по идее Минэнерго должна вводиться для потребителей категории «свыше 670 кВт», если они не используют всю сетевую мощность. Сети же, получая плату за реальный объем потребления, вынуждены держать лишнее оборудование, что увеличивает их расходы.

Минэнерго предложило вводить оплату «лишней» мощности с 2020 года (при потреблении менее 60% от заявленной), начав с оплаты 10% и перейдя к полной оплате резерва к 2024 году. Дмитрий Медведев 4 сентября поддержал инициативу.

По мнению Минстроя, проект постановления некорректен для водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) и теплоснабжения: завышенный объем мощности определяется заявителями здесь не произвольно, а исходя из действующих нормативов. Завышение резерва не связано с неэффективной деятельностью организаций, пишет ведомство, а отказаться от резерва они не смогут, так как это может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям.

При увеличении затрат на оплату электроэнергии произойдет и прирост тарифов тепловиков и ВКХ, считает Минстрой. В условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».

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В Минстрое «Ъ» не стали пояснять, как именно возрастут тарифы в случае принятия проекта, отметив лишь, что необходимо «подробно проанализировать вероятные последствия для отраслей ресурсо- и энергоснабжения». В Минэнерго с оценкой Минстроя не согласны и настаивают, что тарифы не вырастут, а у предприятий ЖКХ, как у всех потребителей, есть право отказаться от неиспользуемой мощности.



В Совете производителей энергии (СПЭ) также ожидают роста расходов на электроэнергию у котельных, электрокотельных, насосных станций и т. д. и отмечают, что объекты теплоснабжения по закону обязаны держать значительные резервы мощности, в частности для пикового потребления при минимальных температурах, для перспективного роста тепловой нагрузки в городах. Отказаться от таких резервов объекты теплоснабжения не имеют права, указывают в СПЭ. Сейчас они оплачивают услуги по передаче электроэнергии из фактически потребляемой мощности (зимой больше, летом меньше, без учета резервов), «а при выходе постановления по сетевому резерву их платеж существенно вырастет».

По оценке компаний—членов СПЭ, эксплуатирующих объекты теплоснабжения, это может привести к росту тарифа на тепло для конечных потребителей на 3−4%.

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