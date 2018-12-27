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09:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили о массовых увольнениях в 2019 году

Минтруд рассказал, каким специалистам грозят сокращения в 2019 году. Об этом сообщают «Известия».

Больше всего увольнений ожидается в банковском секторе. Без работы могут остаться 30 тысяч человек, занятых в этой области. Это связано с сокращением числа кредитных организаций в стране. Эксперты напомнили, что в 2018 году Центробанк лишил лицензий больше банков, чем в прошлом.

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Также в группе риска оказались работники транспортной сферы. Сокращения коснутся 27 тысяч человек. Помимо этого масштабных увольнений ожидают в области производства электрооборудования, машин, стройматериалов и добычи ископаемых.

По оценке Минтруда, всего работы могут лишиться более 230 тысяч россиян. В ведомстве отметили, что прогноз сделан на период с 12 декабря по 12 марта. Данные основаны на опросе 46 тысяч организаций, где трудятся 12 миллионов человек.

19 декабря в Минтруде рассказали, что число официальных безработных в России может вырасти на 38 процентов — до 1,1 миллиона человек. Это связано с увеличением размера пособия по безработице и пенсионного возраста.

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