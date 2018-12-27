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06:46 (мск), источник: Российская газета

Бюджетный кризис в США поможет рублю отсрочкой санкций

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт «Международного финансового центра», специально для «Российской газеты»:

ЦБ: $ 68.8865   +0.14 € 78.5237   +0.09 ММВБ: $ 68.7150   +0.05 € 78.0000   -0.26

— Мировые рынки крайне подавлены событиями в Вашингтоне, о которых мы еще поговорим. Для игроков на российских торговых площадках в этой ситуации особый риск будет представлять дешевеющая нефть.

Все понимают, что если Федеральная резервная система США доведет ситуацию до биржевой паники, то риски рецессии в первой экономике мира многократно возрастут. А во время рецессии спрос на энергоносители по определению снизится. В прогнозах ОПЕК это не учитывалось — значит, это пресловутый нефтяной «черный лебедь».

Доллар может впервые с 10 сентября этого года коснуться отметки 70 рублей и уйти выше.

Мы разделяем мнение Минэкономразвития, что начало года будет очень сложным периодом для российской экономики. Кроме того, в промежуток январских праздников имеются курсовые риски, связанные с тем, что Банк России не участвует в рыночных операциях и, по сути, не «присматривает» за рынком. Для разнообразных спекулянтов это — дополнительный стимул «пошалить», поэтому не исключаю, что первый рабочий день нового года мы встретим при курсе заведомо выше 70 рублей за доллар (в качестве вербального ориентира назовем цифру 72 рубля).

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Также в нашем базовом прогнозе до конца декабря у рубля есть высокий шанс протестировать отметку 79,60−79,80 за евро. Как мы уже раньше писали, в ситуации глобального финансового стресса нас сможет поддержать золото, поскольку мы ожидаем, что Китай и Индия традиционно усилят физические покупки металла, связанные с годовой цикличностью: в Китае физическое золото скупают накануне празднования Нового года по лунному календарю (начнется пятого февраля), а в Индии — в преддверии сезона свадеб (начинается в декабре). Рассчитывать на помощь нефти в этой ситуации не приходится.

Что касается событий в Вашингтоне, то консенсус у глобальных (в том числе, англоязычных) аналитиков, исходя из прежнего опыта, состоит в том, что сегодня, 27 декабря, компромисс по бюджету между президентом и Конгрессом (состоит из Сената и Палаты представителей) найден не будет.

Трамп поставил жесткий ультиматум, и теперь демократы из Палаты представителей сочтут своим долгом из принципа голосовать против ассигнований на «мексиканскую стену» (или забор, как предложил уточнить Трамп).

В ситуации, когда демократов в Палате теперь большинство, мы получаем классический импассе (тупик), который пока непонятно как преодолеть. Поэтому шатдаун (приостановка деятельности государственных учреждений при несогласии в распределении и принятии бюджета) имеет большой риск продлиться не только в первой декаде января, но и гораздо дольше — в феврале как минимум.

Опять же, исходя из опыта прошлых лет, эта ситуация какого-то непоправимого ущерба доллару и экономике США не наносит.

Закрыто лишь 25 процентов государственных учреждений — как правило, это некритичные имиджево-рекреационные услуги.

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На мой взгляд, основной нервирующий инвесторов компонент этой поднадоевшей истории — непредсказуемость дальнейшего развития событий. Ведь Сенат в этот раз проголосовал ЗА новый бюджет. И спустя сутки — когда Трамп уже размещал триумфальные праздничные твиты, а рынки возрадовались быстрому решению проблемы и были готовы играть на повышение — пришла обескураживающая новость о том, что Палата представителей проголосовала ПРОТИВ. Преждевременные оповещения об очередной «победе» — это вообще бич президентской новостной ленты.

Обычно люди всегда хотят знать, а как это повлияет на нас, на наш рубль? Притом, вопрос этот рутинно задают даже применительно к событиям, заведомо не имеющим к нам никакого отношения. В этом случае с бюджетным кризисом в США я был склонен ответить категорически: «Никак!». Однако, поразмыслив, все же пришел к выводу, что определенное влияние будет иметь место. Речь идет о санкциях.

Санкции весь уходящий год оказывали большое давление на рубль и вырвались в разряд факторов первоочередного влияния на отечественную валюту.

Так вот, во время правительственного шатдауна в США шансы на принятие нового пакета антироссийских санкций ничтожны. Так что у нас может оказаться в запасе еще месяц-другой передышки.

Справка «РГ»

Шатдаун в США был объявлен после того, как президент Дональд Трамп и Конгресс не договорились о бюджете на следующий год в связи с требованием главы государства включить в документ расходы на строительство стены на границе с Мексикой в 5,7 миллиарда долларов.

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