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11:15 (мск), источник: Ведомости

Сеть «Красное & Белое» сообщила о результатах обысков

Информация о хранении и продаже контрафактного алкоголя не подтвердилась, заявила компания.

Источник: РИА "Новости"

По итогам обысков в сети «Красное & Белое» хранение и продажа контрафактного алкоголя не подтвердилась. Об этом сообщила сама компания, передает «РИА Новости». Она отметила, что в офисе и на всех складах изъяли документацию на товар, также был произведен осмотр зданий и помещений. Сейчас все магазины работают в штатном режиме.

Правоохранительные органы обыски пока официально не комментировали.

Обыски в головном офисе алкогольной сети и на всех складах в Челябинске начались утром 26 декабря. Их проводили Федеральная налоговая служба, Росалкогольрегулирование, ФСБ и ОМОН. Основания, озвученные силовиками, как рассказывал представитель «Красное & Белое», — подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов. Работа компании парализована полностью, подчеркнул он.

Источник «Ведомостей» в правоохранительных органов связывал обыски с уголовным делом о неуплате налогов, которое ведет Следственный комитет.

Одно из основных лиц группы — ООО «Абсолют» — в октябре подало иск в Арбитражный суд Челябинской области об оспаривании претензий налоговиков почти на 2 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

«Красное & Белое» основана челябинским предпринимателем Сергеем Студенниковым, первый магазин был открыт в 2006 г. Сеть входит в десятку крупнейших продовольственных сетей России. Студенников занимает 115-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes, его состояние журнал оценил в $950 млн. В октябре Bloomberg включил Студенникова в список долларовых миллиардеров.

Сотрудники двух федеральных ритейлеров говорили «Ведомостям», что бурный рост «Красное & Белое» вызывал беспокойство крупных сетей. Один из них констатировал, что компания предлагала крайне низкие, демпинговые цены, которые, по их оценкам, означали бы продажи ниже себестоимости.

Один из партнеров сети, наоборот, выразил мнение, что обыски могут быть спровоцированы происками конкурентов. «На Студенникова многие жалуются, потому что он мешает им вести бизнес, как они привыкли», — отметил он.

Магазины «Красное и белое» остановили работу: в складах и офисах идут обыски
Во время загрузки произошла ошибка.
11:27 (мск)© Ньюстюб
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