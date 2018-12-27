Сеть «Красное & Белое» сообщила о результатах обысков

Источник: РИА "Новости"

По итогам обысков в сети «Красное & Белое» хранение и продажа контрафактного алкоголя не подтвердилась. Об этом сообщила сама компания, передает «РИА Новости». Она отметила, что в офисе и на всех складах изъяли документацию на товар, также был произведен осмотр зданий и помещений. Сейчас все магазины работают в штатном режиме.

Правоохранительные органы обыски пока официально не комментировали.

Обыски в головном офисе алкогольной сети и на всех складах в Челябинске начались утром 26 декабря. Их проводили Федеральная налоговая служба, Росалкогольрегулирование, ФСБ и ОМОН. Основания, озвученные силовиками, как рассказывал представитель «Красное & Белое», — подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов. Работа компании парализована полностью, подчеркнул он.

Источник «Ведомостей» в правоохранительных органов связывал обыски с уголовным делом о неуплате налогов, которое ведет Следственный комитет.

Одно из основных лиц группы — ООО «Абсолют» — в октябре подало иск в Арбитражный суд Челябинской области об оспаривании претензий налоговиков почти на 2 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

«Красное & Белое» основана челябинским предпринимателем Сергеем Студенниковым, первый магазин был открыт в 2006 г. Сеть входит в десятку крупнейших продовольственных сетей России. Студенников занимает 115-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes, его состояние журнал оценил в $950 млн. В октябре Bloomberg включил Студенникова в список долларовых миллиардеров.

Сотрудники двух федеральных ритейлеров говорили «Ведомостям», что бурный рост «Красное & Белое» вызывал беспокойство крупных сетей. Один из них констатировал, что компания предлагала крайне низкие, демпинговые цены, которые, по их оценкам, означали бы продажи ниже себестоимости.