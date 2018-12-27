Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях в 2019 году
Информация в СМИ о «массовых увольнениях» не соответствуют действительности, ситуация на рынке труда стабильная и резкого роста безработицы не ожидается, сообщили РИА Новости в
Информация в СМИ о «массовых увольнениях» не соответствуют действительности, ситуация на рынке труда стабильная и резкого роста безработицы не ожидается, сообщили РИА Новости в
Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на прогноз Минтруда, что сокращения в ближайшее время в первую очередь угрожают сотрудникам банков. Это, по данным издания, связано с продолжающейся чисткой рынка и закрытием кредитных организаций. Также якобы высок риск потерять работу и для тех, кто работает в транспортной сфере, занимается производством электрооборудования или машин. Всего сокращения могут коснуться более 200 тысяч россиян.
«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются “массовые увольнения”, не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная. Резкого роста безработицы не ожидается», — заявили в ведомстве.
Также не соответствуют действительности утверждения СМИ, что «в Минтруде назвали попадающие под сокращение профессии в 2019 году». В ведомстве подчеркнули, что отслеживают риски высвобождения по отраслям, а не по профессиям.
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