Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях в 2019 году

Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на прогноз Минтруда, что сокращения в ближайшее время в первую очередь угрожают сотрудникам банков. Это, по данным издания, связано с продолжающейся чисткой рынка и закрытием кредитных организаций. Также якобы высок риск потерять работу и для тех, кто работает в транспортной сфере, занимается производством электрооборудования или машин. Всего сокращения могут коснуться более 200 тысяч россиян.