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13:37 (мск), источник: ТАСС

ЦБ аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров. В том числе «Альпари» и «Форекс клуб»

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров: «Форекс клуб», «Фикс трейд», «Трастфорекс», «Альпари форекс» и «Телетрейд групп». Об этом сообщает ЦБ.

Источник: Reuters

Лицензии аннулируются с 27 января 2019 года.

Основанием для лишения лицензий стали неоднократные нарушения в течение года, а именно: неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний ЦБ; нарушение порядка ведения внутреннего учета; нарушение требований к соотношению размера обеспечения, предоставленного физическими лицами обществу; нарушение порядка составления отчетности и предоставление недостоверной отчетности; нарушение в части организации системы управления рисками; нарушение порядка расчета размера собственных средств; раскрытие недостоверной информации на сайте компании.

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Компании обязаны прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 27 января.

Также ЦБ аннулировал квалификационные аттестаты контролеров и генеральных директоров этих компаний.

Таким образом, ЦБ лишил лицензии пять из девяти российских форекс-дилеров. На рынке остались: «Альфа-форекс», «ВТБ-форекс», «ПСБ-форекс» и «Финам-форекс».

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