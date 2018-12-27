ЦБ аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров. В том числе «Альпари» и «Форекс клуб»

Источник: Reuters

Лицензии аннулируются с 27 января 2019 года.

Основанием для лишения лицензий стали неоднократные нарушения в течение года, а именно: неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний ЦБ; нарушение порядка ведения внутреннего учета; нарушение требований к соотношению размера обеспечения, предоставленного физическими лицами обществу; нарушение порядка составления отчетности и предоставление недостоверной отчетности; нарушение в части организации системы управления рисками; нарушение порядка расчета размера собственных средств; раскрытие недостоверной информации на сайте компании.

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Компании обязаны прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 27 января.

Также ЦБ аннулировал квалификационные аттестаты контролеров и генеральных директоров этих компаний.