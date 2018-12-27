Счетная палата: правительство расходует резервный фонд без экономических обоснований

Аудитор отмечает, что несмотря гарантии высших должностных лиц, некоторые мероприятия, на которые выделялись бюджетные средства, так и не было реализованы. «В ряде случаев при подготовке материалов, обосновывающих размер запрашиваемого объема бюджетных ассигнований, регионами необъективно оценивалась стадия готовности объектов, на которые выделялись средства резервного фонда», — говорится в сообщении Счетной палаты .

При этом аудитор отмечает, что цели, на которые в 2017 году выделялись средства резервного фонда, в целом были достигнуты. Из 209,3 млрд руб. на различные мероприятия в 2017 году правительство направило 193,6 млрд руб. Из них 107,5 млрд руб. были потрачены на обеспечение стабильного социально-экономического развития России, 45,4 млн руб. — на субсидирование субъектов по созданию новых мест в общеобразовательных организациях и проведение праздников.