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14:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы регионы с быстро растущими ипотечными долгами

Максимальный средний размер ипотечного кредита зафиксирован в Москве, а самый существенный рост этого показателя — в Хабаровском крае. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), размещенные на сайте организации.

Источник: AP 2018

По статистике НБКИ, средний размер оформленного ипотечного кредита в Москве составил по итогам 2018 года 4,48 миллиона рублей. В пятерку регионов по данному показателю вошли также Московская область (3,36 миллиона), Санкт-Петербург (3 миллиона), Хабаровский край (2,76 миллиона) и Приморский край (2,62 миллиона).

Самая серьезная динамика роста среднего размера ипотечного кредита в ноябре 2018 года относительно ноября 2017-го зафиксирована в Воронежской области и Хабаровском крае — 37,6 и 28,7 процента соответственно. На 25−26 процентов вырос показатель в Тульской области, республиках Татарстан и Чувашия.

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«Ипотечное кредитование растет не только по количеству выдаваемых кредитов на покупку жилья, но и по их среднему размеру, — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Уменьшение размера первоначального взноса ведет к росту тела выдаваемых ипотечных кредитов. В этой связи мы обращаем внимание кредиторов на необходимость сохранения качества управления кредитными рисками на этапе рассмотрения кредитной заявки и в процессе обслуживания заемщиком долга. В том числе и с учетом текущих и прогнозируемых доходов заемщика».

Ранее эксперты компании «НДВ-Супермаркет недвижимости» выяснили, что к декабрю 2018 года доля ипотечных кредитов с низким первым взносом превысила 45 процентов всей выдачи. До конца года показатель может вырасти и до 50 процентов, прогнозируют в компании, объясняя тенденцию стремлением небольших банков сохранить спрос на ипотеку.

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