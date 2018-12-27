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15:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Форекс-дилеры прокомментировали отзыв лицензии

Официальный представитель «Альпари Форекс» Андрей Лобода сообщил «РИА Новости», что компания пока не получала официального уведомления ЦБ и продолжает работать. «Надеемся на конструктивное разрешение сложившейся ситуации вместе со СРО АФД», — отметил он.

В пресс-службе «Телетрейд групп» сказали ТАСС, что решение Центробанка было «полной неожиданностью» для компании. «Это очень странно и совершенно неожиданно. Вчера представители Банка России совместно принимали участие в работе комитета по финансовым рынкам в Государственной думе. Там были все форекс-дилеры и обсуждали перспективы этого рынка», — рассказали в компании.

Новость
ЦБ аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров

Официальных уведомлений не получал и «Форекс клуб». «Скорее всего, это какая-то ошибка», — сказали ТАСС в колл-центре. Форекс-дилер заверил, что продолжает работу.

Ранее сегодня Центробанк принял решение аннулировать лицензии крупнейших форекс-дилеров, в числе которых ООО «Форекс клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Альпари Форекс» и ООО «Телетрейд групп». Поводом для отзыва лицензий стали «неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации». Речь идет о нарушениях законодательства о ценных бумагах. Действие лицензии прекращается с 27 января 2019 года.

После отзыва лицензий работать в качестве форекс-дилеров могут: «ВТБ Форекс», «ПСБ Форекс», «Финам Форекс» а также получившая лицензию 21 декабря компания «Альфа-форекс».

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