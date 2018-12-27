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18:11 (мск), источник: Ведомости

ЦБ оценил обязательства лишенных лицензий форекс-дилеров перед клиентами

Клиентами пяти форекс-дилеров, лицензии которых аннулировал ЦБ, являются 2000 человек, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление директора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Центробанка Ларисы Селютиной. Общая сумма обязательств перед ними составляет 35 млн руб., или 3,7% от обязательств перед клиентами всех лицензированных в России форекс-дилеров.

Источник: РИА "Новости"

По словам Селютиной, активных клиентов у лишенных лицензий форекс-дилеров было не более 470. «Это те, кто хотя бы одну сделку в течение месяца заключали», — пояснила она. Средний размер торгового счета по отчетности, по ее словам, составляет от 500 руб. до 180 000 руб. Срок жизни счетов — от 40 до 80 дней.

В беседе с ТАСС Селютина заметила, что число клиентов у четырех оставшихся на российском рынке форекс-дилеров — около 4000 человек. «У оставшихся четырех форекс-дилеров доля рынка больше. У них примерно 4 тыс. клиентов. Даже можно сказать, что у трех, потому что лицензия “Альфа-форекс” была выдана недавно», — уточнила она.

Банк России ранее аннулировал лицензии у пяти форекс-дилеров, в том числе у «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб».

ЦБ указывал, что все компании, попавшие под отзыв лицензии, — «дочки» крупных зарубежных форекс-дилеров, работающих преимущественно на иностранных рынках, а большинство договоров под прикрытием лицензии в России заключалось именно с зарубежными компаниями.
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Форекс-дилеры прокомментировали отзыв лицензии

Представитель «Телетрейд групп» заявил, что аннулирование лицензии стало для компании «полной неожиданностью». Он назвал решение регулятора странным. В «Альпари форекс» агентству сообщили, что пока не получали официального уведомления от регулятора и продолжают работу.

До решения ЦБ в России было девять компаний с соответствующей лицензией. Теперь, согласно информации на сайте регулятора, работать в качестве форекс-дилеров могут «Финам форекс», «ВТБ форекс», «ПСБ-форекс» и «Альфа-форекс». Последняя получила лицензию форекс-дилера 21 декабря.

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