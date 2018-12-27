ЦБ оценил обязательства лишенных лицензий форекс-дилеров перед клиентами
Клиентами пяти
Клиентами пяти
По словам Селютиной, активных клиентов у лишенных лицензий
В беседе с ТАСС Селютина заметила, что число клиентов у четырех оставшихся на российском рынке
Банк России ранее аннулировал лицензии у пяти
Представитель «Телетрейд групп» заявил, что аннулирование лицензии стало для компании «полной неожиданностью». Он назвал решение регулятора странным. В «Альпари форекс» агентству сообщили, что пока не получали официального уведомления от регулятора и продолжают работу.
До решения ЦБ в России было девять компаний с соответствующей лицензией. Теперь, согласно информации на сайте регулятора, работать в качестве