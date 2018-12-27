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17:05 (мск), источник: Интерфакс

Склады «Красного и белого» по всей стране не откроют до завершения проверок

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Все склады алкогольного ритейлера «Красное и белое» останутся закрытыми до завершения проверки спецслужб, сообщил «Интерфаксу» в четверг информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

«Пока идет проверка, все склады сети в стране не будут работать», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что правоохранительные органы со среды проводят проверки на складах сети «Красное и белое» по подозрению в уклонении от уплаты налогов и наличии контрафактной продукции.

Между тем, как заявили «Интерфаксу» в четверг в пресс-службе компании, силовики не выявили фактов реализации контрафактного алкоголя в сети «Красное и Белое».

«Обыски на складах и в офисе завершены. По итогам данных мероприятий в офисе и на всех складах была изъята документация на товар, произведен осмотр зданий и помещений, по итогам чего факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был», — сказали в пресс-службе.

По ее данным, магазины, склады и офисы работают в четверг в штатном режиме.

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В правоохранительных органах эту информацию комментировать отказались.

В пресс-службе компании также заявили, что сеть «Красное и Белое» не имеет задолженности перед бюджетом и что ритейлер не получал официальной информации о возбуждении против него уголовного дела.

«Руководству компании ничего не известно о возбуждении уголовного дела, обвинения никому не предъявляли. У компании нет задолженности перед бюджетом, о каких-либо претензиях со стороны налоговой нам не известно», — сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, возбуждено уголовное дело по факту ухода компании от налогов.

«Красное & Белое» — российская сеть магазинов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков, продуктов. Первый магазин был открыт в 2006 году. Головной офис компании находится в Челябинске, представительства есть более чем в 50 регионах. Владелец сети Сергей Студенников занимает 115-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 году журнал оценил его состояние в $950 млн. В октябре Bloomberg включил Студенникова в список долларовых миллиардеров.

«Красное&Белое»: неуплата налогов или грязные игры конкурентов?
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15:57 (мск)© Ньюстюб
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