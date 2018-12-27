«Дружба народов» продолжит поставлять продукты Росгвардии

Источник: РИА Новости

«Дружба народов» — единственный поставщик продовольствия для этого силового ведомства. По данным СМИ, ряд поставок в этом и прошлых годах якобы могли быть проведены по завышенным ценам. После этого было объявлено, что Главная военная прокуратура, контрразведка и служба собственной безопасности Росгвардии проверяют поставки продуктов за указанный период.

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«В соответствии c решением правительства РФ, в 2019 и 2020 годах мясокомбинат “Дружба народов” продолжит обеспечивать продовольствием Войска национальной гвардии РФ. Работа с единственным поставщиком позволяет снабжать все подразделения Росгвардии качественными продуктами, обеспечивать прозрачность ценообразования и оперативность проведения процедур закупки», — говорится в релизе.

В Росгвардии подчеркнули, что продукты на «Дружбе народов» производятся по ГОСТу из качественного сырья и «с предъявлением повышенных требований к технологическим процессам».

Речь идет о контрактах на миллиарды рублей. Как сообщала Росгвардия в середине декабря, на тот момент с мясокомбинатом были заключены договоры на 3,5 миллиарда, из них две трети были оплачены. Продукты поставляются в подразделения Росгвардии во всех федеральных округах.