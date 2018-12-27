Аналитики ожидают роста среднего чека на связь

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В 2018 году телекоммуникационный рынок России достигнет наивысших за последние пять лет темпов роста — 3,4% и составит 1,7 трлн руб., прогнозирует «ТМТ Консалтинг». В 2019 году операторам нужно будет компенсировать затраты на реализацию законодательных инициатив, и компании будут наращивать средний чек за счет предложения абонентам большего объема услуг, ожидают аналитики.

По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций в 2018 году достигнет 1,7 трлн руб. Темпы роста доходов составят 3,4%, это самая высокая динамика за последние пять лет, следует из отчета агентства.

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На динамике роста выручки благоприятно сказалась прошлогодняя инициатива операторов по «ремонту рынка», включавшая отказ от ценовой конкуренции, отмену безлимитных тарифов и увеличение предложения основных и дополнительных услуг, отмечает «ТМТ Консалтинг». Как следствие, в 2018 году сохранился сформировавшийся годом ранее тренд на увеличение средней выручки на абонента у операторов «большой четверки».

В целом по рынку мобильной связи ARPU в 2018 году вырос на 5,3% и достиг 314 руб., сообщал ранее «Ъ». Абонентская база мобильной связи незначительно сократилась и составила 254 млн пользователей.

Рост средней выручки на абонента (ARPU) будет продиктован законодательными инициативами, предполагающими дополнительные расходы операторов на закупку и обслуживание не связанных с их основной деятельностью программно-аппаратных комплексов, указывает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. В 2019 году российский телекоммуникационный рынок продолжит расти на уровне 2−3%, ожидает он.

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По оценке агентства, повышение ARPU будет в большинстве случаев достигаться за счет традиционной для отрасли формулы «больше услуг за большие деньги»: клиентам будут предлагаться дополнительные объемы трафика и услуг для удовлетворения их возрастающих потребностей, в первую очередь в интернет-сервисах. Вместе с тем опыт 2017−2018 годов показал, что на рынке связи «возможно фактическое повышение стоимости операторских услуг без явных негативных последствий», считают в «ТМТ Консалтинг».

ARPU может немного прирастать за счет более активных продаж, говорил гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич в интервью «Ъ» в декабре. «Но не существует таких механизмов, которые бы помогли нам одномоментно заработать больше дополнительных денег, потому что нам нужно срочно компенсировать затраты на “Яровую” или НДС», — отмечал он.

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МТС прогнозировала рост ARPU в момент, когда первой из российских операторов вернула абонентам безлимитные тарифы в августе текущего года, напомнили в компании. «В дальнейшем размер среднего чека будет зависеть от множества факторов, в том числе конкурентной ситуации в конкретных регионах, действий регуляторов и макроэкономической обстановки», — считает оператор.

Tele2 создает для клиента сбалансированное пакетное предложение, которое максимально соответствует типу потребления пользователя, сказали «Ъ» в компании. В «МегаФоне» не ответили на запрос «Ъ».

По данным «ТМТ Консалтинг», на рынке платного ТВ продолжается замедление роста абонентской базы: прирост в 2018 году составил 2,1% против 3,6% в 2017 году. Динамика выручки при этом осталась стабильной: 10,8% в 2018 году и 10,6% в 2017 году. Это обусловлено проведенным некоторыми операторами повышением тарифов, ростом потребления дополнительных услуг (VoD, multiroom, отложенный просмотр и т. д. ), а также изменением методики учета выручки отдельными игроками.

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Кроме того, за 2018 год еще 2,1 млн абонентов отказались от фиксированной телефонной связи, и, таким образом, проникновение услуги упало на 3 процентных пункта, до 34,5%, указывает «ТМТ Консалтинг». Доходы от фиксированной телефонии за год сократились на 8,4%, продолжил падение сегмент межоператорских услуг, однако отрицательная динамика несколько замедлилась, оценивают эксперты.

Юлия Тишина