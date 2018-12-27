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21:41 (мск), источник: Ведомости

Компания Пригожина лишилась контракта на организацию новогоднего приема в Кремле

Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в этом году получила компания ООО «МСК», следует из опубликованного на сайте госзакупок договора. Об этом сообщает РБК.

Ранее в течение четырех лет контракты на организацию президентского приема исполняла компания «Конкорд М» предпринимателя Евгения Пригожина.

Прием, на который Управление делами президента (УДП) потратило 13,1 млн руб., запланирован на 27 декабря. Компания, получившая контракт, зарегистрирована 3 мая с уставным капиталом 30 000 руб. Издание отмечает, что она зарегистрирована по «массовому адресу» с 80 юридическими лицами. Учредитель МСК Данил Аксютин, согласно данным ЕГРЮЛ, бизнесом до этого не занимался.

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За время работы МСК выполнила три госконтракта на 35,68 млн руб.: два — от УДП, один — от ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» (подразделение УДП, которое обслуживает кремлевские приемы и обеспечивает питание в бюджетных учреждениях). Компания также обслуживала торжественное мероприятие ко Дню героев Отечества, которое прошло 7 декабря в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Судя по информации на сайте госзакупок, закупка обошлась в 2,5 млн руб. Она была объявлена 7 декабря, а контракт заключили 17 декабря — через десять дней после приема.

Человек, взявший трубку по номеру телефона компании, обещал передать гендиректору МСК Данилу Аксютину просьбу ответить на вопросы издания. Пресс-секретарь УДП Елена Крылова заявила изданию, что закупки, касающиеся работы УДП, проходят в соответствии с законодательством. Она отказалась комментировать выбор и историю МСК как единственного исполнителя закупки.

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