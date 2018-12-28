Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Избитая Башаровым жена сделала заявление
Генерал руководивший операциями в Сирии, погиб чистя пистолет
Сотрудницы одного из американских роддомов за год родили 32 ребенка
Ведущая Андреева заявила о гражданстве другой страны
Почему вам пора задуматься о покупке жилья комфорткласса
Путин рассказал о событиях в Сирии Владимир Путин отметил растущий уровень подготовки военных
Дочка Пелагеи устраивает истерику, когда мама начинает петь
Певицу Жасмин повеселили просьбы сыновей к Деду Морозу
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
В онкоцентре Блохина нашли трупы 10-летней давности
От Медведевой до Смолова: самые ужасные провалы года
Противник спорта РФ отреагировал на возможность изоляции РУСАДА
Ведущая Андреева заявила о гражданстве другой страны
Киев вернул две трети территории Донбасса
Самые ненадежные авто: новый рейтинг немецких экспертов
Уникальный МАЗ продают за 5 200 000 рублей (фото)
На встречу с Путиным не пришли 4 приглашенных бизнесмена
Украинские политики обрадовались решению России
Фоторепортажи
10Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
30Кого мы потеряли в 2018 году
07:12 (мск), источник: Российская газета

Самые выгодные и провальные вложения денег в этом году

Деньги в этом году выгоднее всего было вкладывать в палладий. А самыми провальными оказались инвестиции в фаворита-2017 — биткоин.

ЦБ: $ 68.8762   -0.01 € 78.3880   -0.14 ММВБ: $ 69.5875   +0.89 € 79.5700   +1.57

К такому выводу пришли аналитики ФинЭкспертизы, исследовав по просьбе «Российской газеты» 14 инвестиционных инструментов. Как выяснилось, только девять из них принесли реальную прибыль в рублях.

Подсчитали — прослезились

Если бы в январе вы положили 300 тысяч рублей наличными «под матрас», то в декабре купить на них можно было бы аналогичных товаров меньше на 9 тысяч 837 рублей.

То есть покупательная способность этих средств снизилась на 3,28 процента, подсчитали аналитики.

Но это сущие копейки по сравнению с биткоином. Здесь потери составили внушительную сумму — 213 тысяч 464 рубля или 71,15 процента.
Читайте также
Что будет с ценами на недвижимость в 2019 году? Прогнозы экспертов

Обезличенные металлические счета в серебре, платине и золоте тоже не порадовали, хотя до потерь с биткоином им далеко. По итогам 2018 года они упали на 15,37 процента, 15,16 процента и 5,91 процента соответственно.

Нескромное обаяние доллара

Если сумму, эквивалентную 300 тысячам рублей, вы хранили в наличных евро, то заработок составил бы 3 тысячи 150 рублей (всего 1,05 процента). На банковских вкладах — 3 тысячи 841 рубль (2,28 процента).

Совсем другой расклад по доллару. Ваш заработок составил бы 24 тысячи (8 процентов), если хранили бы американскую валюту дома. И 26 тысяч 30 рублей (8,68 процента) — на банковском вкладе.

Для сравнения: рублевые депозиты принесли 4 тысячи 875 рублей или 1,62 процента.

Сорок шестой стал первым

Читайте также
Нефть по $40 и доллар по 80: к чему готовиться России

Рекордной стала доходность обезличенных металлических счетов в палладии. Ни одно другое вложение не сможет с ней соревноваться в этом году. Владельцы палладиевых ОМС заработали по 10,2 процента реального рублевого дохода или по 30 тысяч 588 рублей на каждые 300 тысяч вложений. Лучший результат доллара, напомним, на 4 тысячи 558 рублей меньше.

«А если посмотреть в ретроспективе, например, за два года, то мы увидим, что палладий вообще стал единственным металлом с положительной доходностью, — комментирует результаты исследования генеральный директор компании ФинЭкспертиза Нина Козлова. — За два года доходность обезличенных металлических счетов снизилась практически по всем металлам. Стоимость ОМС в золоте упала на 8,2 процента, в серебре — на 23,6, в платине — на 21,6. И это данные только в номинальном исчислении. С учетом инфляции эта цифра еще выше. На фоне падения основных металлов ОМС в палладии выросли на 40 процентов».

Главной причиной такого роста, по словам Нины Козловой, стал дефицит палладия в общемировом масштабе — спрос на металл растет, а его добыча снижается. Палладий активно используется в ювелирном производстве, однако сейчас, уточняет эксперт, главным катализатором спроса стали автопроизводители. Справка: палладий — 46 элемент таблицы Менделеева.

 В ПФР рассказали о повышении пенсий
Как в 2019 году изменится плата за услуги ЖКХ
Какие изменения ждут россиян с января 2019 года
В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной
Пригожин лишился контракта на новогодний прием в Кремле
Россиянам пообещали рекордный рост пенсий
Эксперты: повышение тарифов на связь и интернет будет сильным
Сборная России по хоккею выиграла первый матч на молодежном ЧМ
Эксперты назвали самую востребованную профессию 2019 года
Спорт
Россия пока не Канада. Наши с трудом перебегали датчан на МЧМ В победе России никто не сомневался, но на авоську шайб можно было рассчитывать только в самых смелых фантазиях
Hi-Tech
Под Африкой найдена загадочная аномалия Это в конечном итоге может привести к смене полюсов.
Авто
Самые ненадежные авто: в «лидерах» — Logan и Sandero Германская Ассоциация технического надзора (TUV) продолжает публиковать рейтинги надежности автомобилей
Кино
Анна Седокова привела двухлетнего сына в шоу Малахова Младший сын певицы Гектор очаровал зрителей и самого ведущего
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
6 причин переплатить за жилье
Как мыли полы 100 лет назад
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Дети
Дочка Пелагеи устраивает истерику, когда мама начинает петь Певица не обижается на маленькую Таисию
Леди
В чем встречать Новый год 2019, если я не успела ничего купить Редакция @Леди и дизайнер одежды, эксперт по моде и стилю Мила Марсель спешат на помощь
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь