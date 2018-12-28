В Вологодской области возбудили дело о невыплате зарплаты сотрудникам «Порта Сокол»

Источник: Агентство «Москва»

ТАСС, 28 декабря. Уголовное дело возбудили после невыплаты зарплаты порядка 60 сотрудникам ОАО «Порт Сокол» в Вологодской области, сообщили ТАСС в пятницу в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 145.1 УК РФ (“Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев”). Задолженность перед сотрудниками ОАО “Порт Сокол” составляет более 3 млн рублей. Будет проводиться прием граждан, их будут признавать потерпевшими, их порядка 60 человек. В настоящее время принимаются меры к обеспечению погашения задолженности по зарплате», — сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления Мария Добрынина.

По информации следственного управления, личный прием работников «Порта Сокол» пройдет 8—9 января в помещении Сокольского межрайонного следственного отдела в городе Сокол.

«Порт Сокол» — это одно из немногих предприятий по производству наплавных мостов, ремонту и переоборудованию речных судов и барж. Согласно данным официального сайта компании, в 2016—2017 годах мосты не выпускались, предприятие также не сдало ни одного судна. Отдельным направлением работы порта была добыча песка для некогда крупнейшей в Вологде строительной компании «Стройиндустрия», которая в декабре 2017 года признана банкротом, не достроены три многоквартирных дома в Вологде, по которым заключено 353 договора долевого участия.

Как указано на официальном сайте «Порта Сокол», компания «Стройиндустрия» наряду с предприятием «Стройлеском» являются основными акционерами «Порта Сокол», а гендиректор «Стройиндустрии» Вячеслав Гудков входит в состав директоров. По данным прокуратуры Вологодской области, в суде рассматривается уголовное дело в отношении Гудкова в связи с злоупотреблением полномочиями при расходовании более 500 млн рублей, привлеченных от дольщиков. Возбужденное ранее уголовное дело против гендиректора по факту мошенничества прекращено, поскольку экспертизы в ходе следствия показали, что на строительство домов было потрачено значительно больше средств, нежели привлечено от дольщиков.