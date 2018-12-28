В Вологодской области возбудили дело о невыплате зарплаты сотрудникам «Порта Сокол»
Общая сумма задолженности составляет 3 млн рублей.
Общая сумма задолженности составляет 3 млн рублей.
ТАСС, 28 декабря. Уголовное дело возбудили после невыплаты зарплаты порядка 60 сотрудникам ОАО «Порт Сокол» в Вологодской области, сообщили ТАСС в пятницу в
«Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 145.1 УК РФ (“Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев”). Задолженность перед сотрудниками ОАО “Порт Сокол” составляет более 3 млн рублей. Будет проводиться прием граждан, их будут признавать потерпевшими, их порядка 60 человек. В настоящее время принимаются меры к обеспечению погашения задолженности по зарплате», — сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления Мария Добрынина.
По информации следственного управления, личный прием работников «Порта Сокол» пройдет
«Порт Сокол» — это одно из немногих предприятий по производству наплавных мостов, ремонту и переоборудованию речных судов и барж. Согласно данным официального сайта компании, в 2016—2017 годах мосты не выпускались, предприятие также не сдало ни одного судна. Отдельным направлением работы порта была добыча песка для некогда крупнейшей в Вологде строительной компании «Стройиндустрия», которая в декабре 2017 года признана банкротом, не достроены три многоквартирных дома в Вологде, по которым заключено 353 договора долевого участия.
Как указано на официальном сайте «Порта Сокол», компания «Стройиндустрия» наряду с предприятием «Стройлеском» являются основными акционерами «Порта Сокол», а гендиректор «Стройиндустрии» Вячеслав Гудков входит в состав директоров. По данным прокуратуры Вологодской области, в суде рассматривается уголовное дело в отношении Гудкова в связи с злоупотреблением полномочиями при расходовании более 500 млн рублей, привлеченных от дольщиков. Возбужденное ранее уголовное дело против гендиректора по факту мошенничества прекращено, поскольку экспертизы в ходе следствия показали, что на строительство домов было потрачено значительно больше средств, нежели привлечено от дольщиков.
Как сообщил ТАСС конкурсный управляющий «Стройиндустрии» Валерий Чебыкин, долг по зарплате ее сотрудникам сейчас составляет 106 млн рублей, все имущество компании выставлено на торги.