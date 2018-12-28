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18:14 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Деньги российских банков нашлись на Кипре

Зачем организации держат средства в этой юрисдикции.

Источник: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

$38 млрд, принадлежащих российским банкам, обнаружились на Кипре — это долговые требования резидентов острова, следует из данных Центробанка, пишет РБК. И это несмотря на ужесточение санкций и политику местного регулятора. Почему деньги российских банков осели на Кипре? И кого они там кредитуют? Об этом — Иван Корякин.

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$38 млрд или около 2,5 трлн руб. — все это российские деньги, которые лежат на Кипре. Правда, не в золоте или валюте, речь идет о зарубежном долговом портфеле российских банков. Для многих экспертов это стало неожиданностью, например, для зампреда правления Ланта-банка Ирины Рысь: «Меня такие данные удивляют. Могу сказать, что у нас нет там денежных средств. Здесь каждый сам решает для себя, каким образом работать и размещать денежные средства. При этом регулятор достаточно серьезно бдит и не допускает каких-либо нелегальных схем вывода денег за рубеж».

В основном средства принадлежат крупным российским банкам: в лидерах — ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк. Но что это за деньги и почему они на Кипре? О выводе активов речи не идет, уверен младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его мнению, это кредиты, выданные компаниям с кипрской пропиской, но они зачастую связаны с российскими коммерческими структурами: «Это и нефтегазовый, и банковский сектор, и энергетика. Зачастую схема структурирования кредитов строится именно таким образом, что задействованы материнские, дочерние или сестринские организации, которые располагаются в других юрисдикциях. Во многом это нужно для структурирования валютных кредитов».

«Значительная часть этих займов может приходиться именно на материнские структуры крупных российских компаний из корпоративного сектора».
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Такое положение дел можно считать наследием эпохи, когда российский бизнес был уверен в Кипре. Но в 2008-м ударил кризис, а позже свою роль сыграли санкции. В нынешнем году местный Центробанк начал искать «фиктивные компании», которые не приносят пользу кипрской экономике, и закрывать их счета. Таких оказалось десятки тысяч. В результате многие российские фирмы покинули юрисдикцию, заявлял посол России на Кипре Станислав Осадчий.

На таком фоне $38 млрд, в том числе российских госбанков, все-таки удивительны. Причем крупнейшей частной кредитной организации — Альфа-банку — отечественный регулятор работать на Кипре запретил, рассказал первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев: «Если бы даже нам очень хотелось, регулятор просто бы этого не допустил. С его денежной жесткой политикой там мышь не проскочит. Я даже не понимаю, зачем нам нужно было бы держать какой-то большой объем пассивов на этом замечательном острове.

«Больше того скажу, недавно регулятор принял меры к тому, чтобы закрыть даже возможности некоторых операций через офисы на этом острове, которые были весьма доходными».

«Мы осуществляли их до той поры, пока на них не обратил внимания регулятор и сказал, что они запрещены».

Сумма требований банков, осевшая на Кипре, с апреля по октябрь выросла на 16,5%. Возможно, потому что это удобно и безопасно. По крайней мере, до серьезного усиления санкций. Впрочем, если США примут жесткий вариант, то кредитование российских компаний через их материнские холдинги на Кипре станет далеко не самой серьезной проблемой.

Всего иностранные резиденты должны российским банкам $182 млрд. Это примерно 12% оценочного ВВП России за этот год.
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