Деньги российских банков нашлись на Кипре
Зачем организации держат средства в этой юрисдикции.
Зачем организации держат средства в этой юрисдикции.
$38 млрд, принадлежащих российским банкам, обнаружились на Кипре — это долговые требования резидентов острова, следует из данных Центробанка, пишет РБК. И это несмотря на ужесточение санкций и политику местного регулятора. Почему деньги российских банков осели на Кипре? И кого они там кредитуют? Об этом — Иван Корякин.
$38 млрд или около 2,5 трлн руб. — все это российские деньги, которые лежат на Кипре. Правда, не в золоте или валюте, речь идет о зарубежном долговом портфеле российских банков. Для многих экспертов это стало неожиданностью, например, для зампреда правления
В основном средства принадлежат крупным российским банкам: в лидерах — ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк. Но что это за деньги и почему они на Кипре? О выводе активов речи не идет, уверен младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его мнению, это кредиты, выданные компаниям с кипрской пропиской, но они зачастую связаны с российскими коммерческими структурами: «Это и нефтегазовый, и банковский сектор, и энергетика. Зачастую схема структурирования кредитов строится именно таким образом, что задействованы материнские, дочерние или сестринские организации, которые располагаются в других юрисдикциях. Во многом это нужно для структурирования валютных кредитов».
Такое положение дел можно считать наследием эпохи, когда российский бизнес был уверен в Кипре. Но в 2008-м ударил кризис, а позже свою роль сыграли санкции. В нынешнем году местный Центробанк начал искать «фиктивные компании», которые не приносят пользу кипрской экономике, и закрывать их счета. Таких оказалось десятки тысяч. В результате многие российские фирмы покинули юрисдикцию, заявлял посол России на Кипре Станислав Осадчий.
На таком фоне $38 млрд, в том числе российских госбанков,
«Мы осуществляли их до той поры, пока на них не обратил внимания регулятор и сказал, что они запрещены».
Сумма требований банков, осевшая на Кипре, с апреля по октябрь выросла на 16,5%. Возможно, потому что это удобно и безопасно. По крайней мере, до серьезного усиления санкций. Впрочем, если США примут жесткий вариант, то кредитование российских компаний через их материнские холдинги на Кипре станет далеко не самой серьезной проблемой.