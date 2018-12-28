Суд в Петербурге снял ограничения со счетов «Метростроя» для выплаты зарплаты работникам
По данным городской администрации, долги подрядчиков по зарплате в общей сложности оцениваются компанией в 390 млн рублей.
По данным городской администрации, долги подрядчиков по зарплате в общей сложности оцениваются компанией в 390 млн рублей.
«Суд 28 декабря удовлетворил ходатайство», — сказала представитель суда.
26 декабря 30 строителей станции метро «Театральная» отказались подняться из шахты и объявили голодовку, протестуя против невыплаты зарплаты с сентября 2018 года. На встрече с ними глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин сообщил, что основной счет «Метростроя» находится на инкассо Федеральной налоговой службы, поскольку его задолженность перед ФНС составляет 780 млн рублей, и любые поступления на счет списываются в пользу ФНС как налоговая недоимка.
Для выплаты задолженности по зарплате, как поясняли в Смольном, «Метрострою» необходимо заключить мировое соглашение с ФНС, основой для которого должно стать решение Арбитражного суда. В
О долгах.
По данным городской администрации, долги подрядчиков «Метростроя» по зарплате в общей сложности оцениваются компанией в 390 млн рублей, но с учетом списков, которые предоставили подрядные организации прокуратуре города и комиссии по трудовым спорам, сумма может составлять около 440 млн рублей. Совокупный объем кредитных и дебиторских обязательств «Метростроя» составляет 23 млрд рублей, сообщил агентству в комитете по развитию инфраструктуры города.
27 декабря
Работники субподрядных организаций «Метростроя» протестуют не первый раз. В марте этого года