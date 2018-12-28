Суд в Петербурге снял ограничения со счетов «Метростроя» для выплаты зарплаты работникам

Источник: AP 2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ходатайство «Метростроя» о снятии ограничений по пользованию расчетными счетами, чтобы дать возможность подрядчикам погасить долги по зарплате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд 28 декабря удовлетворил ходатайство», — сказала представитель суда.

26 декабря 30 строителей станции метро «Театральная» отказались подняться из шахты и объявили голодовку, протестуя против невыплаты зарплаты с сентября 2018 года. На встрече с ними глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин сообщил, что основной счет «Метростроя» находится на инкассо Федеральной налоговой службы, поскольку его задолженность перед ФНС составляет 780 млн рублей, и любые поступления на счет списываются в пользу ФНС как налоговая недоимка.

Для выплаты задолженности по зарплате, как поясняли в Смольном, «Метрострою» необходимо заключить мировое соглашение с ФНС, основой для которого должно стать решение Арбитражного суда. В пресс-службе ОАО «Метрострой» ТАСС пояснили, что компания подала ходатайство в рамках существующего дела, начатого в конце ноября 2018 года по иску ФНС в связи с недоимкой подрядчиков.

О долгах.

По данным городской администрации, долги подрядчиков «Метростроя» по зарплате в общей сложности оцениваются компанией в 390 млн рублей, но с учетом списков, которые предоставили подрядные организации прокуратуре города и комиссии по трудовым спорам, сумма может составлять около 440 млн рублей. Совокупный объем кредитных и дебиторских обязательств «Метростроя» составляет 23 млрд рублей, сообщил агентству в комитете по развитию инфраструктуры города.

27 декабря вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко сообщил, что «Метрострою» удалось выплатить 60 млн рублей примерно сотне рабочих трех компаний-подрядчиков — «СМУ-11 Метрострой», «Семнадцатое управление Метрострой», «Управление-15 Метрострой». Всего задолженность по зарплате существует примерно у десяти компаний-подрядчиков. Как сообщили ТАСС двое сотрудников «СМУ № 13 Метрострой», в пятницу они получили долги по зарплате за октябрь.