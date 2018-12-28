Китай пошел на беспрецедентные уступки США

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Аналитики, опрошенные агентством, отмечают, что это «жест доброй воли» со стороны Пекина в рамках напряженных переговоров двух стран о достижении нового торгового соглашения. О разрешении импорта проинформировало Главное таможенное управление Китая.

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«Настоящее уведомление вступает в силу со дня его публикации и свидетельствует о разрешении импорта продукции из США в КНР», — говорится в сообщении китайской таможни. Меры распространяются на поставки коричневого, очищенного и дробленого типов риса.

До 2001 года рынок риса в Китае был закрытым, затем государство присоединилось к Всемирной торговой организации (ВТО) и открыло рынок для импортных поставок, однако США не могли поставлять рис из-за отсутствия между двумя странами фитосанитарного протокола. Несмотря на это, Китай даже ввел 25-процентную пошлину на американские поставки риса, которых не существовало.