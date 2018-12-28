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28 декабря, источник: Ведомости

Усманов назвал срок запуска в России AliExpress Russia

Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, «Мегафона» и Mail.ru, получившее название AliExpress Russia, — на финальной стадии согласования и начнет работу в начале следующего года. Об этом сообщил совладелец USM Holdings миллиардер Алишер Усманов в интервью телеканалу «Россия-24». Российский Forbes оценил его состояние в 2018 г. в $12,5 млрд.

Источник: РИА "Новости"

«Исходя из той информации, которой я располагаю, мы на финише, — сказал бизнесмен в беседе с телеканалом (цитата по ТАСС).

Я думаю, что уже в следующем году это предприятие начнет действовать, мы очень на это надеемся.
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Усманов отметил, что стороны дорабатывают «болевые точки». «Самое главное — не обидеть того, у кого не контроль. Чтобы он был представлен в совете директоров и в руководстве компании», — пояснил он. По его словам, если гендиректором станет представитель от России, то технологическим директором или финансовым должен стать представитель Alibaba. «Вот об этом, насколько я знаю, идут сейчас дебаты», — заключил Усманов.

О создании совместного предприятия в области электронной коммерции стороны объявили 11 сентября. По условиям сделки совладельцами новой компании AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), «Мегафон» (24%), Mail.ru Group (15%) и РФПИ (13%). Сделку еще должна одобрить Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

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