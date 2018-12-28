Усманов назвал срок запуска в России AliExpress Russia

«Исходя из той информации, которой я располагаю, мы на финише, — сказал бизнесмен в беседе с телеканалом (цитата по ТАСС).

Я думаю, что уже в следующем году это предприятие начнет действовать, мы очень на это надеемся.

Усманов отметил, что стороны дорабатывают «болевые точки». «Самое главное — не обидеть того, у кого не контроль. Чтобы он был представлен в совете директоров и в руководстве компании», — пояснил он. По его словам, если гендиректором станет представитель от России, то технологическим директором или финансовым должен стать представитель Alibaba. «Вот об этом, насколько я знаю, идут сейчас дебаты», — заключил Усманов.