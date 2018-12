Затянут пояса

Кризис масс-маркета

Проблемы признает даже крупнейший модный холдинг H&M Group. В 2017 году шведская компания, объединяющая, помимо H&M, еще несколько брендов, в том числе премиальные COS и And Other Stories, показал заметно меньшую прибыль, чем в 2016-м (2 миллиарда евро в 2017 году после 2,3 миллиарда евро в 2016 году). Пришлось выступить самому CEO компании Карлу-Йохану Перссону: «Наши результаты в 2017 году двойственны — наряду с прогрессом в некоторых областях, мы также испытывали определенные трудности», — обтекаемо прокомментировал он ситуацию. В частности, «определенные трудности» выразились в том, что компания закрыла один из брендов — Cheap Monday.

Осознанное потребление

Кутюр сдаст позиции

Рост онлайн-коммуникаций в ретейле

А сосредоточиться на клиентах можно и в интернете, где все они, разумеется, активно присутствуют — XXI век на дворе. Более того: в интернете это даже проще — и уж точно дешевле. Выставки (аренда павильона, выпуск сопроводительной документации и сувениров, резко дорожающие на время форумов гостиницы и апартаменты и так далее) обходятся ювелирным домам и часовым мануфактурам в большие деньги. Производители модной одежды, в свою очередь, скорее всего будут все активнее переносить в интернет показы своих новых коллекций и вводить принцип now see — now buy.