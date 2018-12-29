Затянут пояса
У людей все меньше денег на дорогую одежду и бриллианты. Страдают даже богачи.
У людей все меньше денег на дорогую одежду и бриллианты. Страдают даже богачи.
Ответ на вопрос, что ждет рынок люкса, моды и автопрома в 2019 году, не так прост, как может показаться на первый взгляд. Революции и катаклизмы сложно предвидеть заранее, и если их исключить, то есть все основания предполагать, что тренды наступающего года станут закономерным развитием трендов уже существующих.
Нефть падает в цене, Россия под санкциями, во Франции прошли массовые волнения представителей «класса ниже среднего», да и весь остальной потребительский мир пережил в 2018 году не лучшие времена. Интерес к
Проблемы признает даже крупнейший модный холдинг H&M Group. В 2017 году шведская компания, объединяющая, помимо H&M, еще несколько брендов, в том числе премиальные COS и And Other Stories, показал заметно меньшую прибыль, чем в 2016-м (2 миллиарда евро в 2017 году после 2,3 миллиарда евро в 2016 году). Пришлось выступить самому CEO компании
Альтернативой одежде из демократичного
Тренд охлаждения потребительских чувств к
Есть все основания полагать, что и экономически, и идеологически осознанное потребление — покупка одежды в
Еще одна интересная сторона осознанного потребления — использование демократичных продуктов, заменяющих классический «тяжелый люкс». «Зеленые» прожали люксовые компании, которые одна за другой отказываются от использования в коллекциях меха и натуральной кожи (как обычной, так и экзотической). Следом за индустрией одежды, похоже, сдает снобские позиции и ювелирный сегмент: после того, как свой бренд синтетических бриллиантов открыл флагман индустрии De Beers, производство и продажа украшений с «ненастоящими» камнями, скорее всего, в будущем году будет только расти.
Высокая мода Haute Couture, так же, как высокое ювелирное искусство Haute Joaillerie и высокое часовое искусство Haute Horlogerie, — по большому счету важная часть материального и эстетического наследия человечества (как бы высокопарно это ни звучало). Они продолжали существовать даже в самые сложные моменты истории прошлого века — во время Первой и Второй мировых войн. Производители высокохудожественных предметов роскоши «ужимались», отказывались от золота, заменяя его иногда серебром, а иногда даже деревом ценных пород, но продолжали творить: творчество и желание создавать красоту так же естественно для человека, как и стремление украшать себя и обладать статусными предметами.
Однако, к сожалению или просто констатируя, следует признать, что стремление к практичности, уже упомянутой осознанности потребления и экономии приводит к тому, что модные дома и производители часов и украшений в большей или меньшей степени сворачивают свои имиджевые, но высокозатратные (именно потому и высокозатратные, что имиджевые) направления деятельности. Даже самые статусные марки запускают «стартовые» линии, рассчитанные на практичных и экономных миллениалов:
Есть все основания полагать, что именно в этом направлении, заданном уже не год и не два назад, будет развиваться модная индустрия в 2019 году.
Феминистически настроенные женщины все активнее борются с объективацией, отказываясь от неудобной, но подчеркнуто «сексапильной» одежды вроде облегающих платьев,
Отказ от «люксового пафоса» в потреблении и ориентация на выросшее со смартфоном в руках поколение Z заставляет производителей одежды, обуви, часов, украшений и аксессуаров все большее внимание уделять
Так, согласно опубликованному в ноябре 2018 года исследованию компании Nielsen, 52 процента опрошенных россиян покупают в интернете одежду и обувь, 35 процентов — косметику и парфюмерию, 32 процента — электронику и бытовую технику, 31 процент — смартфоны и другие мобильные устройства. Растет и число площадок для продаж: так, наряду с давно привычными
Статичные рекламные картинки и даже многократно прокручиваемые ролики уже мало кому интересны: производители и продавцы товаров используют все «фишки» социальных сетей, включая модные в последние время stories, то есть доступное для просмотра в течение ограниченного времени потоковое видео.
Кроме того, продажи через соцсети создают иллюзию коммуникации с продавцом — а иногда и вполне реальную коммуникацию с ним, что дает
Мы намерены сосредоточить внимание непосредственно на наших клиентах.
А сосредоточиться на клиентах можно и в интернете, где все они, разумеется, активно присутствуют — XXI век на дворе. Более того: в интернете это даже проще — и уж точно дешевле. Выставки (аренда павильона, выпуск сопроводительной документации и сувениров, резко дорожающие на время форумов гостиницы и апартаменты и так далее) обходятся ювелирным домам и часовым мануфактурам в большие деньги. Производители модной одежды, в свою очередь, скорее всего будут все активнее переносить в интернет показы своих новых коллекций и вводить принцип now see — now buy.
Хедлайнерами модного процесса 2019 года, все больше «завязанного» на знаменитостях первого ряда, вполне могут стать и с большой вероятностью станут жена британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган и представительница семейства Кардашьян Кайли Дженнер. Меган совершенно определенно беременна, и это открывает и ей, и всем аффилированным с нею игрокам рынка предметов потребления и роскоши почти безграничные перспективы.
Беременность жены принца и появление на свет ребенка королевской фамилии — всегда очередной толчок для развития рынка: любая брендовая вещь, замеченная на младенце из британской королевской семьи, тут же превращается в хит продаж. Это можно наблюдать на примере Кейт Миддлтон и ее с принцем Уильямом отпрысков — скажем, принц Джордж в 2018 году стал одним из фигурантов списка самых стильных британцев, и нет никаких оснований полагать, что ребенок принца Гарри и его супруги, бывшей голливудской актрисы, привлечет меньше внимания, чем его двоюродные братья и сестра по отцу.
Что же касается Кайли Дженнер, то «кандидатка в самые молодые миллиардерши в мире» по версии издания Forbes имеет все шансы в 2019 году таки стать этой самой молодой миллиардершей, заработавшей состояние самостоятельно. Если семейство Кардашьян останется объектом пристального интереса публики и «коллективным героем» социальных сетей, то косметический бренд Кайли ждет успех, а ее саму — деньги и слава. А в том случае, если и ее личная жизнь останется интересной юзерам Instagram, то денег будет еще больше.
Главным событием на премиальном автомобильном рынке станет официальное пришествие премиальных электромобилей. Отдельные попытки продавать у нас экологически чистый транспорт предпринимались и раньше: Renault вел переговоры с «Почтой России» о продаже партии электрофургонов Kangoo ZE, а Mitsubishi продавали
Jaguar уже начал продажи электрокроссовера
Также больше россиян смогут насладиться и всеми прелестями автопилота третьего уровня — в 2019 году Audi активирует функцию AI (Artificial Intelligence — искусственный интеллект) на представительском седане A8. Машина сможет трогаться, двигаться, маневрировать и останавливаться без «страховки» и контроля со стороны водителя. Впрочем, пока Россия относится к странам, которые электрическая и автономная революции обходят стороной. В Европе же дизельные двигатели будут постепенно уступать место подключаемым гибридам и полноценным электромобилям, а автономность различного уровня будет предлагаться для большинства продаваемых автомобилей хотя бы в качестве опции.