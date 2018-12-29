Россиянам упростили регистрацию на дачах
Российское правительство упростило порядок признания садовых домов жилыми, а жилых — садовыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление кабинета министров.
Российское правительство упростило порядок признания садовых домов жилыми, а жилых — садовыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление кабинета министров.
Теперь смена статуса объекта недвижимости может быть проведена органами местного самоуправления без соответствующего заключения специальной комиссии. Достаточно передать чиновникам заявление и необходимые бумаги. «Устанавливается уведомительный характер признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на основании исчерпывающего перечня документов», — отмечается в справке к правительственному постановлению.
Необходимость регистрации по месту жительства, предусмотренная российским законодательством, позволяет хорошо зарабатывать владельцам квартир — некоторые из них фиктивно прописывают граждан в жилых помещениях, получая за это деньги. Так, весной 2018-го крупный скандал разгорелся вокруг квартиры в Екатеринбурге, где зарегистрировали более девяти тысяч человек. Владельца жилища в итоге оштрафовали на несколько сотен тысяч рублей, при этом в СМИ полученный им доход от регистрации мигрантов оценили более чем в десять миллионов рублей.
Читайте также: